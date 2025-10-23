بروث البقر.. برلمانية هندية تجري “طقس تطهير” لمكان صلاة نساء مسلمات (شاهد)

اندلع جدل سياسي واسع في مدينة بيون الهندية، بعدما نظّمت مجموعة من المنظمات الهندوسية، بقيادة النائبة البرلمانية عن حزب “بهاراتيا جاناتا” ميدا كولكرني، مراسم “تطهير” في قلعة “شانيوار وادا” التاريخية، عقب انتشار مقطع مصوَّر يظهر نساءً مسلمات يؤدين الصلاة في حديقة القلعة.

وأظهر الفيديو زعماء هندوسا وهم يجرون طقسا لـ”تطهير المكان” بتنظيف البقعة التي صلّت فيها النساء باستخدام بول وروث البقر، وهو حيوان مقدس لدى كثير من الهندوس، في طقس قالوا إنه “لتطهير” المكان من أثر الصلاة، كما رددوا أثناء ذلك أدعيةً لإحدى الآلهة الهندوسية، وفق صحيفة إندبندنت البريطانية.

शनिवार वाड्यात नमाज पठण चालणार नाही, हिंदू समाज आता जागृत झाला आहे ! 🚩🚩 🚩चलो शनिवार वाडा! 🚩 रविवार, 19 ऑक्टोबर 2025

📍 शनिवार वाडा, कसबा पोलीस चौकीसमोर

🕓 सायंकाळी 4 वाजता

—

🔥 पुण्याचे वैभव – शनिवार वाडा

ऐतिहासिक वारसा स्थळ की गैर हिंदू प्रार्थना स्थळ?

सारसबाग येथे… pic.twitter.com/EObcXMZ6Rt — Dr. Medha Kulkarni (@Medha_kulkarni) October 19, 2025

وقالت النائبة كولكرني إن ما حدث في القلعة التاريخية، التي تُعد رمزًا للإمبراطورية الماراثية، “يُثير قلق وغضب كل أبناء بيون”.

وأضافت “شانيوار وادا ليست مكانًا لأداء الصلاة، نحن نطالب السلطات باتخاذ إجراءات صارمة ضد من تورطوا في ذلك، لقد أدّينا صلوات شيفا لتطهير المكان، وحاولنا رفع العلم البرتقالي (رمز الهندوس)، لكن المسؤولين أوقفونا”.

Hindutva organizations pasted Cow Dung & sprinkled Cow Urine in Shaniwarwada, Pune, to ‘Cleanse’ it after some people offered Namaz there How can any place be cleaned with Cow Dung & Urine? And what is the Govt doing? 🤡 pic.twitter.com/PsaMh70vzv — Veena Jain (@Vtxt21) October 21, 2025

انتقادات حادة

وأثارت تصريحات النائبة انتقادات حادة من قِبل أحزاب المعارضة، إذ دعت روبالي باتيل ثومبري، المتحدثة باسم حزب المؤتمر الوطني بزعامة أجيت باوار، الشرطة إلى فتح تحقيق ضد كولكرني بتهمة “إثارة التوترات الطائفية”، وقالت “إنها تحاول تأجيج صراع بين الهندوس والمسلمين”.

أما واريس باثان، المتحدث باسم مجلس اتحاد المسلمين في الهند، فقد اتهم حزب بهاراتيا بأنه “يُدمّر علمانية الهند وتعدديتها”.

وتابع في تصريح لموقع إن دي تي في “إنهم لا ينشرون سوى الكراهية. إذا أدّت نساء مسلمات الصلاة في أحد المواقع يوم الجمعة، فما الضرر في ذلك؟ لم نعترض يومًا على إقامة الهندوس طقوسهم في القطارات أو المطارات”.

وزاد باثان مستنكرًا “صلاة دامت 3 دقائق أزعجتكم لهذه الدرجة؟ الدستور، في مادته الـ25، يكفل حرية المعتقد الديني، إلى متى ستستمرون في نشر الكراهية؟ ما يجب تطهيره هو عقولكم التي تحمل الحقد”.

توترات سياسية

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا ضد مجموعة من النساء المجهولات اللواتي ظهرن في مقطع فيديو وهنّ يؤدين الصلاة داخل القلعة، بناءً على شكوى تقدّم بها أحد موظفي هيئة الآثار الهندية.

وأضافت الشرطة أنها عززت الإجراءات الأمنية في القلعة التي شيدت عام 1736، وكانت مركزًا لسلطة البيشوا، أي منصب رئيس الوزراء في دولة الماراثا الهندية، قبل أن تُدمَّر في حريق عام 1828.

وتشهد ولاية ماهاراشترا، ثالث أكبر ولاية هندية والتي تضم العاصمة الاقتصادية مومباي، توترات سياسية على أسس دينية، إذ يحكمها ائتلاف من الأغلبية الهندوسية يضم حزب (بهاراتيا جاناتا) بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وزعيم الحزب الإقليمي إكناث شيندي.