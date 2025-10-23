بمشاركة دبلوماسية واسعة.. انطلاق فعاليات قطف الزيتون في الضفة الغربية (شاهد)

انطلقت، اليوم الخميس، فعاليات حملة قطف الزيتون 2025 في أراضي بيرزيت وعطارة شمال رام الله، بمشاركة أكثر من 20 قنصلا وسفيرا، إلى جانب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ومحافظة رام الله والبيرة ووزارة الزراعة وبلديتي بيرزيت وعطارة.

وشهدت الفعاليات جولة ميدانية في الأراضي المهددة بالاستيطان، حيث اطلع المشاركون على اعتداءات المستوطنين المتكررة ضد المزارعين الفلسطينيين ومحاصيلهم، مؤكدين أهمية التضامن الدولي مع المزارعين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية ودعم صمودهم في أراضيهم خلال موسم الزيتون.

اعتداءات متصاعدة

وبشكل لافت، تصاعدت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية مع حلول موسم قطف الزيتون الذي يصادف الثلث الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون 7154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة في عامي الإبادة بغزة “تسببت في استشهاد 33 مواطنا، وتهجير 33 تجمعا بدويا فلسطينيا”، كما أقاموا 114 بؤرة استيطانية.

وتأتي الاعتداءات بحق قاطفي الزيتون ضمن هجمات إسرائيلية متصاعدة بالضفة خلفت على مدى عامين ما لا يقل عن ألف و56 شهيدا فلسطينيا، ونحو 10 آلاف مصاب، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.