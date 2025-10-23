ترامب: هذا الشخص هو الوحيد القادر على توحيد الفلسطينيين خلف حل الدولتين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الفلسطينيين لا يمتلكون قائدًا حاليًا، مشيرًا إلى أن معظم القادة السابقين قُتلوا رميًا بالرصاص، وأن هذا المنصب لم يعد مرغوبًا فيه في الوقت الحالي.

وأضاف ترامب، في مقابلة مع مجلة (تايم) أن مروان البرغوثي يُعتبر الشخص الوحيد القادر على توحيد الفلسطينيين خلف (حل الدولتين)، مشيرًا إلى أنه يتصدر غالبية استطلاعات الرأي بين الفلسطينيين المتوقع التصويت لهم في حال إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأوضح ترامب أن البرغوثي ما زال محتجزًا في السجن منذ اعتقاله عام 2002، وأن إسرائيل ترفض الإفراج عنه، رغم دعوات بعض المؤيدين، ومن بينهم رون لاودر، لإطلاق سراحه مؤخرًا.

وأكد ترامب أنه يواجه هذا السؤال بشكل مباشر قبل كل اتصال رسمي تقريبًا، وأنه سيقوم باتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

“الرئيس عباس رجل عقلاني”

وأوضح ترامب خلال حديثه عن لقائه برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في شرم الشيخ، أن عباس شخصية مختلفة عن الصورة العامة المعروفة عنه، ووصفه بالعقلاني والمحترم من قبل الشعب الفلسطيني.

وأشار ترامب إلى أن عباس هنّأه على الإنجازات التي حققها، وقال إنه لم يرَ أي رئيس آخر يحقق ما فعله، مؤكدًا أن الفلسطينيين يقدرون جهوده ويعتبرونه حكيمًا في حكمه وتعاطيه مع القضايا الإقليمية.

سلاح “حماس“

وتطرق ترامب إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدًا أن الجماعة ستواجه “مشكلة كبيرة” في حال عدم الالتزام بالاتفاق الأخير.

وحول نزع سلاح الحركة، أشار ترامب إلى أن التدخل المباشر خيار متاح، قائلا “حسناً، عليك أن تتدخل. إن لم يفعلوا. أعني، لقد وافقوا على ذلك، أليس كذلك؟”.

وشدد على أن تدخل إسرائيل والدول العربية كان ضروريا لضمان تنفيذ الالتزامات واستعادة الأسرى والجثث المحتجزة خلال العمليات العسكرية الأخيرة، ما يمهد الطريق نحو تهدئة الأوضاع في القطاع.

الهجوم على إيران

وأشار ترامب إلى أن “تدمير قدرات إيران النووية” أدى إلى إزالة “التهديد المتنمر” الذي كان يعيق أي تقدم دبلوماسي.

وحول الهجوم على منشآت إيران النووية الذي قامت به واشنطن مؤخرا قال “كان الهجوم مثاليًا، كل طائرة أصابت هدفها، واستغرق الأمر 37 ساعة ذهابًا وإيابًا مع 52 ناقلة و100 طائرة”.

وأكد ترامب أن القضاء على القيادات العسكرية الإيرانية، بما في ذلك سليماني، أسهم في تقليل التهديد، وهو ما سمح للدول العربية بالانخراط في اتفاقيات السلام، وقال “لو لم نُزل المتنمرين، لما كان أي اتفاق ممكنًا”.

زيارة غزة وضم الضفة

ورداً على سؤال حول زيارة غزة، أوضح ترامب أنه يخطط للقيام بهذا الأمر. وأضاف “كما تعلمون، لدينا مجلس السلام، وهو مُشكّل. طلبوا مني أن أكون رئيسًا. لم أكن أرغب في ذلك، صدقوني، لكن مجلس السلام سيكون مجموعة قوية جدًا، وسيكون له نفوذ كبير في الشرق الأوسط”.

وتحدث ترامب عن موقفه من محاولات نتنياهو ضم الضفة الغربية، قائلا “لن يحدث. لن يحدث لأنني وعدتُ الدول العربية. ولا يمكنكم فعل ذلك الآن. لقد حظينا بدعم عربي كبير. ستفقد إسرائيل كل دعم الولايات المتحدة إذا حدث ذلك”.

واختتم ترامب المقابلة مؤكداً أن نجاحه في إعادة توازن القوى بالشرق الأوسط أعطى الولايات المتحدة والدول العربية قدرة غير مسبوقة على تحقيق السلام، قائلاً “كل شيء بدأ يتحرك بشكل صحيح، وكانت الخطوات الأخيرة حاسمة لضمان استقرار المنطقة”.