تصعيد في البقاع.. إسرائيل تشن غارات واسعة في عمق لبنان (شاهد)

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة غارات عنيفة على منطقة البقاع شمال شرق لبنان، مستهدفًا مرتفعات محيط بلدات شمسطار والنبي شيت والهرمل.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر، أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مرتفعات “علي الطويل” في جرد الهرمل، ومواقع في محيط بلدة شمسطار في قضاء بعلبك، في تصعيد جديد يُعد من الأوسع نطاقًا منذ أسابيع في عمق الأراضي اللبنانية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارات ترافقت مع تحليق مكثف على علو منخفض فوق سهل البقاع.

“أهداف عسكرية”

وزعم الجيش الإسرائيلي أنّ طائراته الحربية، بإرشاد من شعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”، استهدفت عددًا من المواقع التابعة لحزب الله، بينها معسكر يُستخدم لتدريب مقاتلي الحزب، وموقع لإنتاج صواريخ دقيقة في منطقة البقاع، إضافة إلى موقع عسكري آخر في منطقة شربين شمال لبنان.

وادعى الجيش في بيانه أن الاستهداف جاء ردًا على ما وصفه بـ”الأنشطة الإرهابية” لحزب الله، زاعما أن هذه المواقع تُستخدم لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد إسرائيل، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربات شملت أهدافًا عسكرية في “غور لبنان”.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، فإن تل أبيب خرقته أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.