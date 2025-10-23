“حدث تاريخي”.. ملك بريطانيا يصلي علنا مع بابا الفاتيكان للمرة الأولى منذ القرن الـ16

أصبح الملك تشارلز الثالث، الذي يترأس كنيسة إنجلترا، اليوم الخميس أول ملك بريطاني يصلي علنا مع بابا الفاتيكان، الذي يترأس الكنيسة الكاثويكية، منذ الانشقاق بين الكنيستين في القرن السادس عشر.

وشارك الملك تشارلز في قداس ترأسه البابا ليو الرابع عشر في الفاتيكان، وتميز بشعائر تجمع بين شعائر الكنيستين الكاثوليكية والأنغليكانية، ما يمثل تقاربا غير مسبوق بين الكنيستين منذ عام 1534 عقب انفصال الملك هنري الثامن عن روما.

وشارك رئيس أساقفة يورك ستيفن كوتريل في القداس بحضور أساقفة كاثوليك وأنغليكانيين وسياسيين ودبلوماسيين، بينما رافقت جوقة الفاتيكان جوقة كنيسة القديس جورج الإنجليزية.

وتقديرا من الفاتيكان لمشاركة الملك تشارلز في هذه الصلاة سيُمنح لقب “الأخ الملكي”، كما خُصص له مقعد خاص سيبقى في مقر الكنيسة، وقد يستخدمه خلفاؤه على العرش البريطاني مستقبلا.

توقيت هام للملك تشارلز

وذكرت صحيفة الغارديان أن هذه الزيارة في وقت هام للملك تشارلز، حيث تسبب شقيقه الأمير أندرو في حرج بالغ للأسرة المالكة بسبب مزاعم عن تورطه في فضائح جنسية وصداقته بالمليونير الأمريكي الراحل جيفري أبستين المتهم بدعارة القاصرات.

وكان برفقة الملك تشارلز زوجته الملكة كاميلا، التي غطّت شعرها بغطاء رأس أسود عندما التقت مع بابا الفاتيكان، فيما تبادل الملك والبابا الهدايا في جو ودي.

واستغرقت الصلاة ثلاثين دقيقة، وهي من أبرز محطات زيارة الملك الرسمية للفاتيكان، التي ركّزت على حماية الطبيعة، في دلالة على التقارب بين الكنيستين في القضايا البيئية.

صلاة لم تحدث منذ قرون

وخرجت الكنيسة الأنغليكانية للوجود عام 1534 بعد أن قرر الملك هنري الثامن الانشقاق عن الكنيسة الكاثوليكية عقب رفض البابا طلاقه من الملكة كاثرين، ما دفعه إلى الاستقلال بكنيسة إنجلترا.

وأوضح أستاذ التاريخ الكنسي بجامعة “أكسفورد” وليام غيبسون لوكالة الأنباء الفرنسية أن هذه الصلاة “حدث تاريخي”. وأشار إلى أن الملك البريطاني ملزم قانونا بأن يكون بروتستانتيا.

وقال “بين العامين 1536 و1914، لم تكن هناك أي علاقات دبلوماسية رسمية بين المملكة المتحدة والكرسي الرسولي”. وانتظرت لندن حتى عام 1982 لتفتح سفارة لها في الفاتيكان.

وعلى عكس الكنيسة الكاثوليكية، تسمح الكنيسة الأنغليكانية بأن تتولى النساء مناصب الأساقفة وتسمح أيضا بزواج الكهنة، وهو ما لا تقبله الكنيسة الكاثوليكية.

ولأول مرة في تاريخ الكنيسة الإنغليكانية تم تعيين امرأة رئيسة لها، وهي سارة مولالي، التي لم تحضر اللقاء في الفاتيكان الخميس، وسوف تتولى مهامها رسميا في يناير/ كانون الثاني 2026.