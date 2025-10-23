حماس تعلق على استعراض بن غفير مشهد تعذيب الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المشاهد التي بثها وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، والتي أظهرت استعراضه عمليات التنكيل والتعذيب الممنهج للمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتهديده بإعدامهم، واصفة إياها بأنها تجسيد للسلوك السادي والفاشي الذي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.

وأظهر مقطع فيديو صادم بن غفير، داخل سجن نوتشافوت، موجهًا خطابًا حادًّا إلى الأسرى الفلسطينيين وداعيًا إلى تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقتحم السجون مجددا ويدعو إلى تنفيذ عقوبة الإعـدام بحق الأسـرى الفلسطينيين#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/imnv0x3Ueq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 22, 2025

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن “العالم شاهد حجم الإجرام المنظم الذي يمارسه قادة الاحتلال الملطخة أيديهم بدماء الأبرياء”، مشيرة إلى أن جثامين الشهداء التي وصلت إلى غزة تحمل آثار التعذيب الوحشي والتنكيل البشع، مما صعّب التعرف على أصحابها بسبب فظاعة الانتهاكات.

وطالبت حماس المجتمع الدولي وكل أحرار العالم بفضح الاحتلال وكشف جرائمه للرأي العام، وتقديم قادته للمحاكمات الدولية العادلة، مشددة على ضرورة تحرك الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين وللإفراج عنهم، ومنع إفلات مجرمي الحرب من العقاب، وسَوق قادة الاحتلال إلى المحاكم المختصة لمحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.