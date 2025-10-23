الأخبار|أمريكا

شاهد: لحظة استهداف القوات الأمريكية لأحد القوارب في المحيط الهادي

مدة الفيديو 00 دقيقة 19 ثانية 00:19
Published On 23/10/2025

حفظ

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث مساء الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة شنّت ضربة عسكرية جديدة، لما زعمت أنه قارب في المحيط الهادي يقلّ ثلاثة “إرهابيّين متورّطين بتهريب المخدّرات” ممّا أدّى إلى مقتلهم.

 

وفي منشور على منصة إكس قال الوزير: “مجددًا، كان الإرهابيون الذين لقوا مصرعهم متورطين في تهريب المخدرات في شرق المحيط الهادي”، مؤكدًا أن “إرهابيي المخدرات الثلاثة” الذين كانوا على متن القارب استُهدفوا “في المياه الدولية”.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وكان هيغسيث أعلن في وقت سابق أن الضربة قتلت شخصين قبل أن يصحح عدد المستهدفين الذين سقطوا في الضربة التي تم تنفيذها يوم الثلاثاء.

بذلك يرتفع إلى ثماني ضربات على الأقل العدد الإجمالي للعمليات الأمريكية المعلنة ضد مراكب يشتبه بأنها تستخدم للاتجار بالمخدرات، وقد وقعت بغالبيتها في البحر الكاريبي وأوقعت 34 قتيلًا على الأقل.

وتقول السلطات الأمريكية إن الكارتلات الضالعة في الاتجار بالمخدرات والتي صُنّف العديد منها “منظمات إرهابية”، أصبحت في العقود الأخيرة “أكثر تسلحًا وتنظيمًا وعنفًا”، وهي “تتسبب بشكل غير قانوني ومباشر في وفاة عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين كل عام”.

غير أن واشنطن لم تنشر أي دليل يدعم ادعاءها بأن ضرباتها تستهدف تجار مخدرات.

المصدر: الجزيرة مباشر + الفرنسية

إعلان