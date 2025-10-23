شاهد: لحظة استهداف القوات الأمريكية لأحد القوارب في المحيط الهادي

أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث مساء الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة شنّت ضربة عسكرية جديدة، لما زعمت أنه قارب في المحيط الهادي يقلّ ثلاثة “إرهابيّين متورّطين بتهريب المخدّرات” ممّا أدّى إلى مقتلهم.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out yet another lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO). Yet again, the now-deceased terrorists were engaged in narco-trafficking in the Eastern Pacific. The… pic.twitter.com/PEaKmakivD — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 23, 2025

وفي منشور على منصة إكس قال الوزير: “مجددًا، كان الإرهابيون الذين لقوا مصرعهم متورطين في تهريب المخدرات في شرق المحيط الهادي”، مؤكدًا أن “إرهابيي المخدرات الثلاثة” الذين كانوا على متن القارب استُهدفوا “في المياه الدولية”.

وكان هيغسيث أعلن في وقت سابق أن الضربة قتلت شخصين قبل أن يصحح عدد المستهدفين الذين سقطوا في الضربة التي تم تنفيذها يوم الثلاثاء.

بذلك يرتفع إلى ثماني ضربات على الأقل العدد الإجمالي للعمليات الأمريكية المعلنة ضد مراكب يشتبه بأنها تستخدم للاتجار بالمخدرات، وقد وقعت بغالبيتها في البحر الكاريبي وأوقعت 34 قتيلًا على الأقل.

وتقول السلطات الأمريكية إن الكارتلات الضالعة في الاتجار بالمخدرات والتي صُنّف العديد منها “منظمات إرهابية”، أصبحت في العقود الأخيرة “أكثر تسلحًا وتنظيمًا وعنفًا”، وهي “تتسبب بشكل غير قانوني ومباشر في وفاة عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين كل عام”.

غير أن واشنطن لم تنشر أي دليل يدعم ادعاءها بأن ضرباتها تستهدف تجار مخدرات.