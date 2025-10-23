شهيدان وإصابتان في غارة إسرائيلية جنوبي لبنان (فيديو)

أسفر قصف إسرائيلي مساء الخميس على بلدة عربصاليم في قضاء النبطية جنوب لبنان عن شهيدين، هما زينب موسى (82 عاما) وماهر يونس (43 عاما)، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجروح، وذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن الغارة استهدفت غرفة في محيط بلدية عربصاليم والمدرسة الابتدائية، مما أدى إلى سقوط الضحايا وتسببت في أضرار مادية بالأبنية والمنشآت المجاورة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه “مستودع أسلحة” تابع لحزب الله في منطقة النبطية، مدعيا أن الموقع كان يستخدم “لدفع مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل“، ومتهما حزب الله باستخدام البنى التحتية المدنية “دروعا بشرية” وتعريض المواطنين اللبنانيين للخطر، على حد قوله.

ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي شنت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية، صباح الخميس، سلسلة غارات عنيفة استهدفت مرتفعات محيط بلدات شمسطار والنبي شيت والهرمل في منطقة البقاع شمال شرق لبنان.

ونقل مراسل الجزيرة مباشر أن الغارات استهدفت أيضا مرتفعات “علي الطويل” في جرد الهرمل ومواقع في محيط بلدة شمسطار، في تصعيد يعد هو الأوسع نطاقا منذ أسابيع داخل العمق اللبناني.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارات ترافقت مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق سهل البقاع.

وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع حزب الله في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مع استمرار احتلالها لخمس تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب الأخيرة.

وكانت إسرائيل قد بدأت عدوانها على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم حولته إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024.