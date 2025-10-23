“ما حكم العمل مع والدي وهو يغش العمال ويأخذ أموالهم؟”.. الشيخ الددو يجيب (شاهد)

أوضح الداعية الإسلامي الشيخ محمد الحسن الددو، أن العمل مع الوالد الذي يغش العمال أو يأخذ أموالهم، لا حرج فيه شرعا، بشرط أن يقوم الابن برد الحقوق إلى العمال المظلومين من المال الذي يحصل عليه من والده، سواء كان أجرا أو هدية.

جاء ذلك في مقابلة مع برنامج “أيام الله” عبر الجزيرة مباشر، ردًّا على سؤال حول حكم العمل مع والدٍ يتعامل بغير عدل مع شركائه أو عماله.

وأكد الشيخ الددو أنه إن لم يتمكن الابن من رد الأموال لأصحابها مباشرة، فعليه ألا يتملك المال الذي أخذه من والده، لأنه مال اختلط بحقوق الغير، مشددًا على أهمية التحري في الكسب ورد المظالم إلى أهلها.