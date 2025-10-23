مجلس التعاون الخليجي: مصادقة الكنيست على “سيادة الضفة” استفزاز خطير يقوّض فرص السلام

أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بشدة، مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يهدفان إلى فرض ما يُسمى السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات غير القانونية.

وأكد البديوي، في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الخطوات تمثل انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية وتقويضا لجهود المجتمع الدولي الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل.

كما شدد على أن الممارسات الاستيطانية الإسرائيلية تُعد تعديا سافرا على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وانتهاكا واضحا للقوانين الدولية.

دول عربية وإسلامية تدين تصويت الكنيست على فرض السيادة الإسرائيلية على #الضفة_الغربية#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ueP1qv2ZnP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 23, 2025

“إجراءات تصعيدية خطيرة”

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذه الإجراءات التصعيدية الخطيرة التي تزيد من زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجدد البديوي تأكيد موقف مجلس التعاون الثابت الداعم للشعب الفلسطيني وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وبالقراءة التمهيدية، صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، على مشروعي قانون، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.

وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.