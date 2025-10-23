مرضى وسط الكارثة.. مياه الصرف تغرق مستشفى ناصر في خان يونس (فيديو)

كارثة إنسانية جديدة داهمت مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس، إذ أغرقت مياه الصرف الصحي قاعة الاستقبال في قسم الأمراض الباطنة، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة تمامًا.

وقال أحد العاملين في القطاع الطبي: “نتيجة تدمير البنية التحتية جراء الغارات السابقة وتوغل الاحتلال الإسرائيلي، شهد مجمع ناصر الطبي طفحا واسعا لمياه الصرف الصحي داخل أقسامه، بعد أن دمّرت الغارات الإسرائيلية السابقة خطوط الصرف وشبكات البنية التحتية المحيطة بالمجمع خلال التوغل في مدينة خان يونس”.

وأضاف: “هذا الواقع يفاقم معاناة المرضى والطواقم الطبية التي تعمل في ظروف إنسانية وصحية صعبة، وسط نقص حاد في المستلزمات والخدمات الأساسية”.

ولفت إلى أن المستشفى الميداني خرج عن الخدمة نتيجة طوفان مياه الصرف الصحي داخل القسم الخاص بطوارئ الباطنة، مما اضطرهم إلى نقل الحالات إلى داخل المجمع، وهو ما أدى إلى زيادة العبء على الموارد والمستشفى والأطباء وحتى على المرضى العاجزين عن الحركة.

وطالب العاملون بالقطاع الطبي بضرورة إصلاح البنية التحتية بشكل عاجل، وإدخال المعدات اللازمة للأطباء، وكذلك شبكات الصرف الصحي حتى لا تقع مثل هذه المشاكل مستقبلًا.

وشددوا على ضرورة فتح المعابر ورفح الحصار بشكل كامل ووقف سياسة التجويع والتوغلات التي يمارسها الاحتلال.