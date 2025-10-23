نائب عن حزب اللّه: لن نسمح بأن يتحول لبنان إلى ساحة خاضعة لإملاءات واشنطن وتل أبيب (فيديو)

شدد النائب البرلماني عن حزب الله اللبناني علي مقداد على أنهم لن يسمحوا بأن يتحول لبنان إلى ساحة خاضعة لإملاءات واشنطن وتل أبيب.

جاء ذلك خلال لقائه مع الجزيرة مباشر، تعليقًا على تصريح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بطلب تسليم سلاح الحزب، قائلًا: “كان من الأجدى والأفضل أن يتكلم رئيس الحكومة عن الاعتداءات اليومية التي تشنها إسرائيل على لبنان أو الأسرى الذين مازالوا في السجون الإسرائيلية أو حتى إعمار المناطق التي هدمت خلال فترة الحرب والتي تعد مسؤولية الدولة”، لافتًا إلى أن بلاده ليست فقط للمقاومة بل لكل اللبنانيين.

ووصف مقداد تلك التصريحات بأنها تمس هيبة وكرامة لبنان بل وكسر استقلالها.

وكان نواف سلام قد صرح بأن حزب الله يجب أن يمارس نشاطه على نحو طبيعي من دون أن يحتفظ بميليشيا مسلحة.

وشدد المقداد على أن المقاومة اللبنانية هي من حمت البلاد خلال أصعب أوقاتها ولفترة طويلة، مؤكدًا أن الشعب بات يحتضن المقاومة أكثر من أي وقت مضى.

وأشار إلى أن أمريكا وإسرائيل تريدان أن يُمحى لبنان من على الخريطة، وأن يطبق ترامب ونتنياهو نظرية إسرائيل الكبرى، معلقًا “هذا لن يحدث مهما فعلوا ومهما حاولوا”.

واستذكر المقداد لحظة وصول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى لبنان، ومكوث شارون داخل القصر الرئاسي الذي يعد هو سيادة البلاد، ولكن بفضل المقاومة اللبنانية استطاعت إخراج إسرائيل من البلاد عام 2000.

وقال إن المقامة قد تمر بلحظات ضعف ولكنها سرعان ما تنظم صفوفها وتستعيد قوتها، مشددًا على أن المقاومة لن تستسلم أبدًا.