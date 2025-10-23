نازحة تفترش قارعة الطريق بعد فقدانها لابنها (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر الأوضاع القاسية التي تعيشها العائلات الفلسطينية النازحة بمدينة غزة التي تعيش على الطرقات واستعداداتها لمواجهة فصل الشتاء، إذ تفتقر هذه العائلات أدنى مقومات الحياة الأساسية، مما يجعل قدوم الشتاء تهديداً حقيقياً يضاعف من معاناتهم الإنسانية.

وقالت إحدى النازحات: “عانينا على مدار عامين، ورغم وقف إطلاق النيران إلا أننا مازلنا نعاني خاصة مع قدوم فصل الشتاء، وأنا مسؤولة عن 19 شخصا نسكن في شبه خيمة، ولا يوجد لدينا أدنى مقومات الحياة”.

ولفتت إلى عدم حصولهم على مساعدات، ومعاناتهم في الحصول على مياه أو طعام خاصة مع تعمد الاحتلال تدمير ينابيع المياه، وعبرت عن أمنيتها في أن تعيش حياة كريمة كباقي نساء العالم.

وأضافت: “فقدت ابني منذ أربعة أشهر ولا أعلم أين هو، وكذلك فقدت ابنتي زوجها، ومصيرهما مجهول، لا نعلم إذا استشهدا أو أسرا، أتمنى فقط أن أرى ملابسه حتى أتأكد أنه استشهد، تعبت بدونه فهو كان المسؤول عني بالكامل”.

وأردفت أنه لا يوجد أي معلومات عن ابنها، داعية الجهات المعنية بمساعدتها سواء للحصول على أي معلومة عن ابنها أو دعمها عن طريق توفير خيمة أو ملابس للشتاء خاصة للأطفال الصغار.

وتحدثت للجزيرة مباشر عن عجزها عن توفير مكان آمن للأطفال خاصة وأنها أرملة، ما اضطرها إلى افتراش قارعة الطريق.