هبوط غير متوقع.. طائرة الرئيسة الهندية تغوص في الإسفلت (فيديو)

في حادثة غير متوقعة خلال زيارة الرئيسة الهندية دروبادي مورمو إلى ولاية كيرالا، علقت طائرة الهليكوبتر التي كانت تقلها على منصة الهبوط في ملعب برامادام، بعد أن غرقت عجلاتها في جزء من الإسفلت الذي لم يجف تمامًا.

وقع الحادث صباح يوم الأربعاء أثناء توجه الرئيسة إلى معبد ساباريمالا لأداء الصلاة، في إطار زيارتها الرسمية التي تستمر أربعة أيام.

وبحسب تقارير، فقد تم تجهيز مهبط الهبوط في الملعب في اللحظات الأخيرة بعد تغيير موقع الهبوط بسبب سوء الأحوال الجوية، لكن الإسفلت الذي تم صبه حديثًا لم يكن قد جف تمامًا، مما أدى إلى غرق عجلات الطائرة عند الهبوط.

لحسن الحظ، لم تُسجل أي إصابات، حيث تدخلت فرق الشرطة والإطفاء بسرعة لدفع الطائرة يدويًا بعيدًا عن المنطقة الغارقة.