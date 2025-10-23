هكذا بدت مدينة “أصداء” الترفيهية في غزة بعد أن حولها القصف الإسرائيلي إلى مخيم للنازحين (شاهد)

أظهرت صور جوية حديثة حصلت عليها الجزيرة مباشر، مشاهد الدمار الواسع الذي لحق بمدينة “أصداء” المائية الترفيهية شمال غرب خان يونس، بعد أن كانت من أبرز المعالم السياحية في قطاع غزة، وتضم حديقة حيوانات ومدينة ألعاب ومسابح على مساحة واسعة في منطقة المواصي.

وتحوّلت المدينة، التي كانت متنفسا للعائلات الغزية قبل الحرب، إلى مأوى كبير للنازحين بعد تعرضها لقصف مباشر وتمركز الدبابات الإسرائيلية داخلها.

وبثّت الجزيرة مباشر مقطعا مصورا يُظهر المدينة قبل الحرب، حين كانت مقصدا للزوار، مقابل مشاهد حديثة تُظهرها مدمّرة كليا وتُحاصرها خيام النازحين الذين فقدوا بيوتهم جراء العدوان.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 70 مليار دولار، وذلك جراء التدمير الهائل الذي ارتكبته إسرائيل خلال عامين من الإبادة الجماعية للفلسطينيين.