أم غزية تطلق مناشدة عاجلة للعثور على ابنها المفقود في إحدى مناطق المساعدات (فيديو)

أطلقت أم من غزة، نداء استغاثة للعثور على ابنها صالح سامي قاسم، الذي فُقد منذ صباح يوم 20 يوليو/تموز الماضي في منطقة المساعدات زيكيم، بعد أن كان يسعى لتوفير الطعام لعائلته وسط ظروف الحرب الصعبة.

وذكرت الأم، في مقطع “فيديو”، أن ابنها كان المعيل الوحيد للعائلة بعد استشهاد والده، مشيرة إلى أنه كان يعمل على تأمين لقمة العيش لها ولزوجته وابنته، قبل أن يختفي فجأة دون أي خبر عنه، منذ ذلك الحين.

جهود البحث المستمرة

وأوضحت الأم أنها لم تترك أي جهة دون التواصل معها، بما في ذلك الصليب الأحمر والمؤسسات المختصة، كما استقصت بين الجيران والأقارب وكل من قد يعرف عنه شيئا، لكنها لم تحصل على أي معلومة حتى الآن.

وتوجهت الأم بنداء عاجل قائلة “أي شخص أصابه أو رآه أو لديه أي معلومة يطمني ولو بخبر”.

وتقدر الجهات الحكومية في غزة وجود نحو 9500 مفقود، يعتقد أن جزءا منهم لا يزال تحت الأنقاض، ولا يزال مصير آخرين مجهولا.