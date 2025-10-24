أول رد من نتنياهو على تصريحات ترامب بشأن قرار الكنيست بضم الضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يثمن دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهوده لصالح إسرائيل، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده “دولة مستقلة في قراراتها”. وشدد نتنياهو على أن العلاقة بين الجانبين تقوم على “تعاون الشركاء”.

وجاءت تصريحات نتنياهو تعليقاً على تصريحات ترامب التي أدلى بها يوم الخميس، حين سُئل عمّا إذا كان يشعر بالقلق إزاء تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح مناقشة مشروعَي قانون يمهّدان لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقال: “لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية، إسرائيل لن تفعل شيئاً بالضفة الغربية”.

ضم الضفة

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق خلال مقابلة مع مجلة (تايم) إن إسرائيل ستخسر دعم واشنطن إذا حاولت ضم الضفة الغربية، وتحدث ترامب عن موقفه من محاولات نتنياهو ضم الضفة الغربية، قائلا “لن يحدث. لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية، ولا يمكنكم فعل ذلك الآن. لقد حظينا بدعم عربي كبير. ستفقد إسرائيل كل دعم الولايات المتحدة إذا حدث ذلك”.

وأكد ترامب خلال المقابلة أن نجاحه في إعادة توازن القوى بالشرق الأوسط أعطى الولايات المتحدة والدول العربية قدرة غير مسبوقة على تحقيق السلام، قائلا “كل شيء بدأ يتحرك بشكل صحيح، وكانت الخطوات الأخيرة حاسمة لضمان استقرار المنطقة”.

مواقف أمريكية متطابقة

بدوره شدد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، يوم الخميس، على رفض بلاده لأي إجراءات إسرائيلية أحادية لضم الضفة الغربية. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية لم تكن سعيدة بقرار الكنيست الأخير المتعلق بالضفة.

وانتقد دي فانس، خلال رحلته إلى إسرائيل القرار، قائلا إنه يرقى إلى مستوى “الإهانة” ويتعارض مع سياسات إدارة ترامب.

وأكد دي فانس أن اتفاق وقف إطلاق النار “صامد حتى الآن”، مشيراً إلى أن “حماس تحترم وقف إطلاق النار وكذلك إسرائيل بالرغم من بعض الخروقات”. وشدد على أن واشنطن ستواصل العمل من أجل صمود وقف إطلاق النار في غزة.

وكشف فانس أن الإدارة كانت لديها “مخاوف إزاء عدم التزام نتنياهو بوقف إطلاق النار”.

الإفراج عن البرغوثي

كما أثار ترامب خلال مقابلته مع مجلة (تايم) إمكانية إفراج إسرائيل عن القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الأسير مروان البرغوثي، مشيرا إلى أنه سيصدر قرارا بنفسه بشأن الموضوع.

ورأى ترامب أنه لا يوجد حاليا قائد واضح للفلسطينيين، مضيفا أنهم (الفلسطينيين) “لا يرغبون فعليا بوجود قائد”، نظرا لاستهداف معظم القادة السابقين وتعرضهم للاغتيال، متابعا: “إنها ليست وظيفة مرغوبة”.

وخلال مقابلة مع مجلة (تايم)، أشار المحاور إلى أن مروان البرغوثي يعدّ لدى الكثيرين الشخصية الأقدر على توحيد الفلسطينيين خلف حل الدولتين، وأنه يتصدر استطلاعات الرأي الفلسطينية رغم وجوده في السجن منذ عام 2002، حيث ترفض إسرائيل الإفراج عنه.

كما أوضح المحاور أن رون لاودر، أحد الداعمين البارزين لترامب، دعا إسرائيل مؤخرا لإطلاق سراح البرغوثي، موجها سؤاله للرئيس الأمريكي: “هل تعتقد أن على إسرائيل الإفراج عنه من السجن؟”.

من جانبه رد ترامب: “لقد وجه إلي هذا السؤال حرفيا قبل نحو 15 دقيقة من اتصالكم. كان ذلك هو السؤال المطروح، كان هذا السؤال الأبرز الذي سُئلته اليوم. لذلك سأُصدر قرارا بشأنه”.

وأثارت تصريحات ترامب حفيظة وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الذي أعرب عن رفض إسرائيل الإفراج عن القيادي الفلسطيني الأسير مروان البرغوثي.

وقال بن غفير: “لدي تقدير كبير للرئيس ترامب، فهو بلا شك أفضل رئيس أمريكي تجاه إسرائيل. ومع ذلك، من المهم أن نذكر: إسرائيل هي دولة ذات سيادة مستقلة، أعضاء الكنيست يصوتون وفقا لتقديرهم”.

وأضاف “البرغوثي.. لن يتم إطلاق سراحه ولن يقود غزة“.