السودان.. دوي انفجارات في الخرطوم بعد صد هجمات لطائرات مسيرة (فيديو)

قال مراسل قناة الجزيرة مباشر إن المضادات الأرضية للجيش السوداني تصدت لعدد من المسيرات التي أطلقتها قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم.

وأضاف المراسل أنه تم سماع دوي الانفجارات من مدينة أم درمان، فيما أظهر وميض الانفجارات أن المسيرات كانت تستهدف الناحية الشرقية من العاصمة، حيث يقع مطار الخرطوم الدولي.

وتأتي هذه العمليات لليوم الرابع على التوالي، في تصعيد مستمر يشهده الصراع بين الطرفين.

استهداف مطار الخرطوم

كانت قوات الدعم السريع شنت هجوما على العاصمة السودانية الخرطوم، يوم الثلاثاء استهدف مواقع في محيط مطار العاصمة الدولي ومناطق عدة أخرى، قبيل ساعات من موعد مقرر لإعادة تشغيل المطار بعد توقف دام أكثر من عامين ونصف.

أظهرت مشاهد خاصة للجزيرة مباشر آثار الدمار الذي خلَّفه الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع بطائرات مسيَّرة، فجر يوم الثلاثاء، على مطار الخرطوم.

إعادة تشغيل المطار

وتأتي هذا التطورات بعد إعلان سلطة الطيران المدني السودانية يوم الإثنين، إعادة تشغيل مطار الخرطوم الدولي للرحلات الداخلية بدءا من يوم الأربعاء، في أول خطوة من نوعها منذ تدميره الواسع مع اندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في 15 إبريل/نيسان 2023، أي قبل أكثر من 921 يوما.

وكان الجيش السوداني قد أعلن، في 27 مارس/آذار الماضي، استعادة السيطرة على المطار ومقرات أمنية وعسكرية شرق العاصمة وجنوبها، مؤكدا حينها “تطهير” آخر جيوب قوات الدعم السريع في محافظة الخرطوم.

وتتواصل الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ إبريل 2023، مما أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد نحو 15 مليونا بين نازح ولاجئ، وفق تقديرات أممية ومحلية.