الناجية الوحيدة من المجزرة.. عمة الطفلة غزل تروي تفاصيل نجاتها من الموت بعد أن فقدت عائلتها بالكامل (فيديو)

في مشهد يختصر مأساة الحرب في غزة، روت عمة الطفلة غزل أشرف عبد الفتاح ربيع، الناجية الوحيدة من عائلتها، تفاصيل نجاتها بأعجوبة، بعد أن فقدت جميع أفراد أسرتها خلال قصف استهدف منزلهم، تاركاً الطفلة المصابة بإعاقة ذهنية وحركية تصارع الموت في المستشفى.

وقالت العمة إن الأطباء رفضوا في البداية إدخال غزل غرفة العمليات، معتبرين حالتها ميؤوساً منها، بعدما فقدت جزءاً من الدماغ والعظم المغطي للرأس نتيجة إصابتها الخطيرة.

وأضافت “رأسها كان مفتوحاً بالكامل، والأطباء قالوا إنها انتهت، المستشفى كان مليئاً بالإصابات والشهداء، وتركوا البنت لأنها كانت تلفظ أنفاسها”.

معجزة تحت الكشافات

ورغم انقطاع الكهرباء وازدحام غرف العمليات، لم تستسلم العمة، وواصلت مناشدتها للأطباء حتى وافقوا على إجراء العملية للطفلة.

وقالت “اشتغلوا على ضوء الكشافات.. وظلّيت أجري وراهم حتى دخلوها غرفة العمليات، وبعد فترة طلع الطبيب وقال لي: نجت بأعجوبة”.

واليوم، تعيش غزل على كرسي متحرك، وتعاني من كسور في الحوض ومشكلات في الدماغ أفقدتها القدرة على النطق والفهم الكامل. فيما تقول عمتها بأسى “ما بتعرف حدا.. لا أمها ولا أبوها ولا إخوتها. تسأل فقط ولا تفهم، اتعودت عليّ، أنا الوحيدة اللي ضايلة إلها”.