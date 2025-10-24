بعد عامين من الجوع والحصار.. طفل من غزة ينسى اسم “التفاحة” (فيديو)

في مشهد إنساني مؤلم يعكس عمق المأساة التي يعيشها أطفال غزة، تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو لطفل غزي يحاول تذكر اسم “التفاحة” بعد عامين من انقطاعه عن أبسط ما تشتهيه النفس من فواكه بسبب الحصار والحرب.

ويظهر الطفل في الفيديو وهو يتلعثم محاولاً تمييز ثمرة التفاح، فيسميها أولاً “بطيخة”، ثم “جوافة”، قبل أن يتذكر أخيرا الكلمة الصحيحة قائلاً بخجل “تفاحة”.

المقطع الذي هزّ مشاعر المتابعين حول العالم، يوثق ليس فقط انقطاع الغذاء، بل انقطاع الذاكرة الطفولية عن الأشياء البسيطة التي كانت جزءًا من الحياة اليومية قبل الحرب.

مشهد يلخص مأساة جيل بأكمله

وفي نهاية المقطع، يُسمع صوت رجل يقول للطفل بحنان “بعين الله.. أنا شريتلك إياها عشان تاكلها”، قبل أن يطلب منه قبلة على الهواء، في لحظة إنسانية تختزل وجع جيلٍ كامل حُرم من الطفولة والفرح.

وحظي المقطع بتفاعل واسع، حيث اعتبره المغردون رمزاً للجوع والنسيان القسري الذي تفرضه الحرب على أطفال غزة، مؤكدين أن مشهد الطفل يختصر ما فعله الحصار بالذاكرة والحياة في القطاع وأهله.