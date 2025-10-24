بعد عقوبات واشنطن.. تعرف على أنشطة عملاقي النفط الروسي “روسنفت” و”لوك أويل”

فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، “روسنفت” و”لوك أويل”، في إطار أكثر الإجراءات صرامة التي اتخذتها واشنطن ضد القطاع النفطي الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وتمثل هاتان الشركتان نحو نصف إنتاج روسيا من النفط، ويأتي استهدافهما في سياق محاولة تقويض قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية.

روسنفت

يرأس “روسنفت” إيجور سيتشين، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

بلغ إنتاج “روسنفت” عام 2024 نحو 3.7 ملايين برميل يوميا من النفط ومكثفات الغاز، أي ما يعادل 3.3% من الإنتاج العالمي، وحققت أرباحا بلغت 1.08 تريليون روبل (13.28 مليار دولار).

وصلت كميات التكرير لدى الشركة إلى 82.6 مليون طن في روسيا للعام 2024.

أبرمت في العام الماضي صفقة لمدة 10 سنوات مع شركة التكرير الهندية “ريلاينس” لتوريد نحو 500 ألف برميل يوميا، علما أن “ريلاينس” تدير أحد أكبر مجمعات التكرير في العالم.

تمتلك “روسنفت” حصة تصل إلى 49% في شركة “نايارا” الهندية، التي تعتمد في مصفاتها “فادينار” بطاقة 400 ألف برميل يوميا على النفط الروسي، لكنها خفضت معدلات التشغيل بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا في سبتمبر/أيلول 2022، وضعت الحكومة الألمانية أصول “روسنفت” في ألمانيا، بما فيها حصصها في مصافي “شفيت” و”ميرو” و”بايرن أويل”، تحت وصايتها.

لوك أويل