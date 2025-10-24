بعد عقوبات واشنطن.. تعرف على أنشطة عملاقي النفط الروسي “روسنفت” و”لوك أويل”
Published On 24/10/2025
فرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، “روسنفت” و”لوك أويل”، في إطار أكثر الإجراءات صرامة التي اتخذتها واشنطن ضد القطاع النفطي الروسي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وتمثل هاتان الشركتان نحو نصف إنتاج روسيا من النفط، ويأتي استهدافهما في سياق محاولة تقويض قدرة موسكو على تمويل عملياتها العسكرية.
روسنفت
- يرأس “روسنفت” إيجور سيتشين، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
- بلغ إنتاج “روسنفت” عام 2024 نحو 3.7 ملايين برميل يوميا من النفط ومكثفات الغاز، أي ما يعادل 3.3% من الإنتاج العالمي، وحققت أرباحا بلغت 1.08 تريليون روبل (13.28 مليار دولار).
- وصلت كميات التكرير لدى الشركة إلى 82.6 مليون طن في روسيا للعام 2024.
- أبرمت في العام الماضي صفقة لمدة 10 سنوات مع شركة التكرير الهندية “ريلاينس” لتوريد نحو 500 ألف برميل يوميا، علما أن “ريلاينس” تدير أحد أكبر مجمعات التكرير في العالم.
- تمتلك “روسنفت” حصة تصل إلى 49% في شركة “نايارا” الهندية، التي تعتمد في مصفاتها “فادينار” بطاقة 400 ألف برميل يوميا على النفط الروسي، لكنها خفضت معدلات التشغيل بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
- عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا في سبتمبر/أيلول 2022، وضعت الحكومة الألمانية أصول “روسنفت” في ألمانيا، بما فيها حصصها في مصافي “شفيت” و”ميرو” و”بايرن أويل”، تحت وصايتها.
لوك أويل
- تعد “لوك أويل” ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا وتمثل حوالي 2% من الإنتاج العالمي.
- بلغ إنتاجها في روسيا العام الماضي 1.61 مليون برميل يوميا من النفط ومكثفات الغاز، وحققت أرباحا بقيمة 848.5 مليار روبل.
- وصلت كمية التكرير لديها إلى 54.3 مليون طن داخل روسيا.
- تملك الشركة حصة 75% في حقل “غرب القرنة 2” النفطي في العراق، أحد أكبر الحقول في العالم، حيث تجاوز إنتاجه 480 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان الماضي، حسب وكالة “إنترفاكس” الروسية.
- تصدر “لوك أويل” النفط إلى المجر وسلوفاكيا، إضافة إلى مصفاة “ستار” التركية التابعة لشركة “سوكار” الأذربيجانية.
- تدير مصفاة “نفتوهيم بورجاس” في بلغاريا، الأكبر في منطقة البلقان بطاقة إنتاجية 190 ألف برميل يوميا، إلى جانب “بتروتل” في رومانيا.
- تملك الشركة أيضا استثمارات ومحطات وقود في أوروبا، ومشروعات متنوعة في مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير والتوزيع في آسيا الوسطى وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
المصدر: رويترز