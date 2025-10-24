بعد غياب طويل.. لاجئ سوري يعود ليجد قريته كما لم يرها من قبل (فيديو)

ما لم تدمره سنوات الحرب ونظام بشار الأسد، دمرته الغارات الإسرائيلية. هكذا وجد اللاجئ السوري عصام عابدي قريته في القنيطرة، بعد عودته من تركيا في أول زيارة له منذ النزوح.

عصام، من مواليد الجولان المحتل، تحدث للجزيرة مباشر عن الصدمة التي عاشها قائلاً: “أنا عصام عابدي، من الجولان المحتل. ذكرياتنا هنا قديمة ومؤلمة. بعد عام 2011، تركنا القرية وهاجرنا إلى تركيا. هذه أول زيارة لي بعد التحرير”.

وصف القرية بأنها كانت نموذجًا للوحدة والتعاون، “مثل كل قرية، كان شبابها متعاونين، حافظوا على البيئة وصحة الناس، وحتى بيع الدخان كان ممنوعًا”. لكنه صدم بما وجد: “نصف القرية مدمرة، السكان قليلون جدًا. البيوت كلها مضروبة بالرصاص والقذائف”.

توقف عصام عند بيت جده مستذكرا فترات جميلة من حياته قائلاً: “هذا بيت جدي، كان معروفًا بحجره الأسود وسقفه القرميدي وحديقته الخضراء الجميلة”، وتحسر عصام عنما آل إليه البيت في الوقت الحالي، “لا يوجد سوى الأطلال. تمنيت لو كان الجميع هنا أيام زمان”.

ورغم الحزن العميق، وجد عصام شيئًا لم يفقده: “أمر واحد ضائع وجدته، شعور لا يوصف بالفرح حين تستعيد شيئًا غاليًا عليك بعد طول غياب”.