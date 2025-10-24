بلدية غزة توجه نداء عاجلا لإنقاذ السكان

ناشدت بلدية غزة المنظمات الدولية والإنسانية التحرك الفوري لتوفير الاحتياجات الطارئة اللازمة للتخفيف من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في المدينة، مشيرة إلى أنها لم تتلقَ منذ وقف إطلاق النار أي مواد بناء أو آليات ثقيلة أو قطع غيار تمكّنها من تنفيذ مهامها الحيوية.

وأوضحت البلدية أن أبرز احتياجاتها تتمثل في الإسمنت ومواد الإعمار والآليات اللازمة لجمع النفايات ورفع الركام، إضافة إلى قطع غيار للمركبات والمولدات والمضخات، ومستلزمات تشغيل شبكات المياه والصرف الصحي، وأجهزة الحاسوب وكوابل الإنترنت لضمان استمرارية الخدمات.

260 ألف طن من النفايات

وأكدت أن المدينة تواجه كارثة حقيقية تتطلب تدخلا عاجلا لوقف التدهور ومنع تفاقم الأزمة الصحية، محذرة من خطر انتشار الأمراض والأوبئة بسبب تراكم النفايات وتضرر شبكات المياه والصرف الصحي.

وأضافت أن الدمار الواسع الذي طال مرافق المدينة وبناها التحتية بفعل الحرب، أدى إلى تكدس أكثر من 260 ألف طن من النفايات، وتدفق مياه الصرف الصحي في الشوارع وبرك الأمطار، ما ينذر بأزمة بيئية وصحية خطرة تستدعي استجابة دولية عاجلة.