بمبادرة أهلية.. حفر 4 آبار في جباليا لخدمة العائدين للمنطقة (فيديو)

بعد تعمد الاحتلال الإسرائيلي لتدمير آبار المياه في مخيم جباليا وحرمان الأهالي من المياه الصالحة للشرب لإجبارهم على النزوح باتجاه الجنوب، إلا أن مسنا فلسطينيا رفض ذلك، ونفذ مبادرة أهلية لخدمة العائدين للمنطقة ولتشجيع الأهالي على العودة والمساعدة في إعمار المنطقة.

وقال الشيخ جمال أبو شعبان إنهم عادوا عقب وقف إطلاق النار وجدوا كل شيء مدمرا بالكامل، لكن هذا لم يمنعهم من إعادة الحياة للمنطقة، وكشفوا عن أربعة آبار من تحت المنازل المدمرة.

وأضاف أنهم كذلك تمكنوا من إنشاء محطة بسيطة لتحلية المياه المالحة، ما أعاد الحياة لمئات العائلات العائدة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر بدء أبناء جباليا بإعمار منازلهم ونصب خيامهم بالقرب من أماكن تواجد المياه، كما شهدت المنطقة قدوم مواطنين من مناطق أخرى للحصول على المياه الصالحة للشرب، إذ أن المنطقة هي المركز الوحيد في الشمال الذي تتوفر فيه المياه المفلترة، وفق الشيخ جمال.

وأوضح أحد الأطفال أنه اضطر للمشي لمسافة 2 أو 3 كيلو مترات لكي يصل إلى هنا ويحصل على المياه لعائلته، إذ لا تتوفر المياه في مخيم جباليا إلا بهذه المنطقة التي يتبنى فيها أبو شعبان مبادرة حفر الآبار.

ومن ضمن المبادرات التي قام بها الأهالي إنشاء مطبخ لتقديم وجبات الطعام للأهالي القادمين حديثًا إلى المنطقة.