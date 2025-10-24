ترامب: سنشن حربا على عصابات المخدرات.. ومادورو يتوعد بـ 5 آلاف صاروخ (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إن عصابات تهريب المخدرات تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، وإن إدارته سوف تشن حربا صارمة عليهم.

ووصف ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض الخميس، عصابات تهريب المخدرات بأنها ” أشبه بتنظيم الدولة لكن في العالم الغربي” مؤكدا أننا “سوف نعمل على استعادة بلادنا”.

وأشار ترامب إلى أن “الأنباء التي تتردد بشأن إرسال قاذفات “بي1” إلى فنزويلا غير صحيحة”، مضيفا “نحن غير سعداء بما تفعله فنزويلا حيث تقوم بإرسال السجناء إلى بلادنا”.

وأكد ترامب في مؤتمره الصحفي، بحضور وزير الدفاع بيت هيجسيث والمدعية العامة بام بوندي، أنه “سيتم ترحيل المجرمين من بلادنا إلى فنزويلا ودول أخرى”.

وتابع قائلا “عملياتنا ضد عصابات التهريب أسفرت عن مصادرة آلاف الأطنان من المخدرات فضلا عن الأسلحة”.

وأوضح ترامب أنه سوف يتحدث إلى الكونغرس “بشأن الحصول على الموافقات اللازمة لمكافحة تدفق المخدرات إلى بلادنا عبر البر”.

وردا على سؤال بشأن قيام الصين بتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة عبر فنزويلا، قال ترامب “نعم هم يفعلون ذلك وسأتحدث مع الرئيس الصيني في هذا الشأن”.

مادورو يتوعد

وعلى الجانب الآخر أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده تمتلك خمسة آلاف صاروخ أرض-جو روسي الصنع للتصدّي للتهديدات العسكرية الأمريكية.

ونددت فنزويلا من جانبها بالتحرّكات الأمريكية لاستهداف عصابات التهريب، ورأت فيها تدريبا على عملية للإطاحة بمادورو الذي تتهمه واشنطن بإدارة عصابة لتهريب المخدرات.

ونشرت واشنطن مقاتلات شبح وسفنا تابعة لسلاح البحرية في الكاريبي في إطار ما تصفها بجهود لمكافحة المخدرات، فيما دمّرت ثمانية مراكب على الأقل قالت إنها كانت تهرّب المخدرات من فنزويلا إلى الولايات المتحدة.

وأثناء مراسم بثها التلفزيون مع كبار قادة الجيش، قال مادورو الأربعاء إن فنزويلا تملك صواريخ قصيرة المدى من طراز “إيجلا-إس” “لا يقل عددها عن خمسة آلاف في مواقع دفاع جوي رئيسية لضمان السلام”.

وصواريخ “إيجلا-إس” مصممة لإسقاط الطائرات التي تحلّق على علو منخفض واستُخدمت في مناورات عسكرية أمر مادورو بتنظيمها ردا على الأنشطة العسكرية الأمريكية التي أثارت حفيظة قادة العديد من بلدان أميركا اللاتينية.

وكان هيجسيث قال الأربعاء إن الجيش الأمريكي قتل خمسة يشتبه في أنهم مهربو مخدرات في ضربات استهدفت سفينتين بشرق المحيط الهادي، في إطار توسيع إدارة ترامب لاستخدام القوات المسلحة في حملته لمكافحة المخدرات.

وهذه أبرز التصريحات الأخرى لترامب في مؤتمره الصحفي الخميس: