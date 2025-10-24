تشنج وصراخ.. طفلة تتألم من سوء التغذية في غزة (فيديو)

رغم انتهاء الحرب إلا أن معاناة أطفال غزة لم تنته، بسبب سوء التغذية الذي عانى منه أهالي غزة خلال فترة العدوان، تجولت كاميرا الجزيرة مباشر داخل قسم التغذية العلاجية في مجمع ناصر الطبي، لتنقل معاناة الأطفال.

ويعاني قرابة 50 ألف من أطفال غزة من سوء التغذية، وقال الدكتور أحمد الفرا مدير مبنى الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي إن الواقع مازال صعبا، هناك إنجازات على الأرض بسبب بدء دخول بعض الأدوية وحليب الأطفال لكنه مازال قليلا للغاية مقارنة بعدد المرضى، وحتى الأهالي المصابون بالخارج.

وطالب بضرورة فتح المعابر بشكل كامل لحل مشاكل كافة المرضى، ودعم الجهود التي تبذل خارج أسوار المستشفيات ومجمع ناصر الطبي نظرًا لحاجة مرضى سوء التغذية لعناية خاصة.

وأوضح الطبيب الفرا أن معظم الأطفال في غزة دخلوا في المرحلة الثالثة من سوء التغذية “هي بالتأكيد ستؤثر عليهم مستقبلًا خاصة على الإدراك العقلي والفكري، والتفاعل مع المحيط والقدرة على التحمل والجهد لدى الأطفال”.

وأفاد أنه من الممكن تدارك بعض السلبيات إذا تم العلاج مبكرًا كقصر القامة وهرمون الغدة الدراقية وتأخر التطور الجنسي لدى الأطفال.

وعبر عن أسفه لأنه كل يوم تفقد غزة أطفال بسبب نقص شديد في الأجهزة كالرنين المغنطيسي أو أدوات التحليل أو نقص بالأدوية، مضيفًا: “لذلك دائمًا نؤكد على ضرورة فتح المعابر لدخول كل ما يحتاجه الطاقم الطبي”.

وقالت دعاء أبو مصطفى إن ابنتها الصغيرة تعاني من سوء التغذية وضعف المناعة، ويجب أن تجرى لها عملية في النخاع ولكن بسبب الحصار الإسرائيلي لم تتمكن الطفلة من السفر للخارج من أجل العلاج.

وأشارت إلى أن الظروف لم تتغير كثيرًا بعد وقف إطلاق النيران، فالحصار مازال موجودا وأزمة طفلتها مازالت موجودة لمدة تجاوزت شهرين داخل مستشفى ناصر الطبي دون علاج حقيقي لها.

ولفتت إلى أن ابنتها لم تكن تعاني من أي أمراض، وولدت طفلة سليمة، لكن بسبب الجوع الشديد أصيبت بسوء تغذية وتشنجات وتعيش على جهاز الاكسجين، ودائمًا ما تصرخ بسبب الآلام.

وعبرت الأم عن أملها في تمكن ابنتها من السفر للخارج والعلاج حتى تعيش حياتها مثل باقي الأطفال.