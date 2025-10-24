حماس: ملتزمون باتفاق الهدنة ونتجه نحو حوار وطني بمشاركة القوى الفلسطينية جميعها

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في غزة، حازم قاسم، التزام الحركة الكامل باتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه بوساطة مصر وقطر وتركيا وبدعم أمريكي، مشيرا إلى أن الحركة تعمل على تنفيذ بنوده بشكل شامل لضمان إنهاء الحرب على قطاع غزة.

وأوضح قاسم، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن “حماس” حصلت على ضمانات واضحة بأن الحرب انتهت فعليا، مشيدا بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرافضة لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، معتبرا إياها خطوة إيجابية تدعم جهود تثبيت وقف إطلاق النار.

وطالب المتحدث باسم الحركة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته ورفع الحصار عن غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، محذرا من استخدام الاحتلال للملف الإنساني كورقة ابتزاز سياسي ضد الفلسطينيين.

حوار وطني شامل

وفي سياق متصل، أعلن قاسم أن الحركة تتجه نحو حوار وطني شامل بمشاركة القوى الفلسطينية جميعها، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية أحد العناوين التي لا يمكن تجاوزها، داعيا الجميع إلى تغليب المصلحة الوطنية وتوحيد الصفوف في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن “حماس” نفّذت المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة عبر تسليم الأسرى الأحياء وبعض الجثامين، فيما يجري التباحث حول المرحلة الثانية التي تتضمن قضايا أكثر تعقيدا.

واختتم قاسم بيانه بالتأكيد أن الهدف المركزي للحركة هو تحقيق وقف دائم وشامل للحرب على قطاع غزة، مشددا على ضرورة استمرار العمل الدبلوماسي والوطني المشترك لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان تنفيذ الاتفاق بالكامل.