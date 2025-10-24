دراسة بريطانية: تقليل السكر في أول عامين من حياة الطفل يحمي القلب مدى الحياة

أكدت دراسة حديثة أن تقليل استهلاك السكر خلال أول عامين من حياة الطفل يعود بفوائد طويلة الأمد على صحة القلب حتى مرحلة البلوغ.

وأوضحت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الأشخاص الذين تناولوا القليل من السكر في الطفولة، وخصوصا إذا قلّلت أمهاتهم من استهلاك السكر أثناء الحمل، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب مثل الأزمة القلبية، وقصور القلب، والسكتة الدماغية، وعدم انتظام ضربات القلب.

تحليل السجلات الصحية

ونشرت الدراسة في الدورية الطبية البريطانية، واعتمد الباحثون على بيانات من بنك المملكة المتحدة الحيوي، شملت 63433 شخصا وُلدوا بين أكتوبر/تشرين الأول 1951 ومارس/آذار 1956، ولم يكن لديهم تاريخ سابق بأمراض القلب.

وقسم الفريق المشاركين إلى مجموعتين: 40063 شخصا تعرضوا لتقنين السكر خلال فترة الحرب (1940–1953)، و23370 شخصا لم يتعرضوا للتقنين.

كما تم تحليل السجلات الصحية للبحث عن حالات الأزمة القلبية، وقصور القلب، والرجفان الأذيني، والسكتة الدماغية، والوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تقنين استهلاك السكر

وأظهرت المقارنة أن الأشخاص الذين تعرضوا لتقنين السكر خلال الحمل وأول عامين من حياتهم سجلوا انخفاضا ملحوظا في المخاطر.

وكانت نسبة الإصابة بأمراض القلب أقل بنسبة 20%، بينما انخفضت نسبة الإصابة بالأزمة القلبية بنسبة 25%، وقصور القلب بنسبة 26%، ورجفان الأذيني بنسبة 24%، والسكتة الدماغية بنسبة 31%، فيما سجلت الأمراض القلبية والأوعية الدموية مجتمعة انخفاضا بنسبة 27%.