رئيس الإكوادور يكشف تفاصيل تعرُّضه لمحاولة تسميم بالشوكولاتة

قال رئيس الإكوادور دانيال نوبوا إنه تعرَّض لمحاولة تسميم من خلال قطع شوكولاتة وحلوى أُعطيت له في حفل عام، وتبيَّن أنها تحتوي على “ثلاث مواد كيميائية”.

وهذه المرة هي الثانية التي تتقدم فيها الحكومة بشكوى عن محاولة اغتيال للرئيس، في حين تشهد البلاد مظاهرات كثيرة لجماعات السكان الأصليين احتجاجا على السياسات العامة.

وقال نوبوا في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” إن وجود هذه العناصر الكيميائية “بتركيز عال يدل على أن الأمر متعمَّد”.

ومطلع الشهر الجاري، قالت الحكومة أيضا إن سيارة الرئيس تعرضت لإطلاق نار نُسب إلى جماعات السكان الأصليين.

ولم يمكن التثبت من ادعاءات السلطات الأكوادورية بهذا الشأن.

ويشهد هذا البلد، منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، مظاهرات وقطعا للطرق في مناطق عدة بدعوة من أكبر منظمات السكان الأصليين التي تعارض إلغاء الدعم الحكومي على الديزل.