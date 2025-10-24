رئيس الوزراء البريطاني: سنزود أوكرانيا بـ5 آلاف صاروخ متعدد الأدوار (فيديو)

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، إن بلاده ستواصل الضغط العسكري على روسيا بتزويد أوكرانيا بالقدرات العسكرية البعيدة المدى.

وأعلن ستارمر، خلال مؤتمر صحفي في لندن بحضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، أن بريطانيا “ستزود أوكرانيا بنحو 5 آلاف صاروخ متعدد الأدوار”.

وأكد ستارمر أن “ما يحدث على الجبهات في أوكرانيا اليوم يرسم ملامح مستقبلنا الجماعي لسنوات”، مضيفا “نحن موحَّدون خلف أوكرانيا، ونؤيد وقف الحرب على خط الجبهة الحالي”.

وأشار ستارمر إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يرفض فرصة إنهاء الحرب، ويقدّم مطالب سخيفة بتنازل أوكرانيا عن جزء من أراضيها”، في إشارة إلى رفضه وقف الحرب عند خطوط القتال الحالية.

وأكد ستارمر أن “بوتين يواصل عرقلة مبادرات السلام من خلال اللعب على الوقت، ويجب إجباره على الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا”.

من جانبه، قال زيلينسكي “يجب الضغط على روسيا للقبول بالتفاوض، وأنا جاهز للاجتماع معهم بأي صيغة مقبولة بناء على خطوط التماس الحالية”.

وأضاف “يتعين على كل الدول مساعدتنا في حماية البنى التحتية الحيوية ومنع انقطاع الكهرباء بسبب الهجمات الروسية”.

“خنق آلة التمويل الروسية”

وأوضح ستارمر أن بريطانيا “ستعمل على إخراج النفط والغاز الروسيَّين من الأسواق العالمية”، وستشجع مختلف الدول على وقف شراء النفط الروسي.

وأشاد ستارمر بالعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركتي نفط روسيتين، وبحزمة العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي أخيرا على روسيا، موضحا أنها “تهدف إلى خنق آلة التمويل للحرب الروسية”.

وتهدف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة الروسي، التي أعلنتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، إلى دفع بوتين إلى الجلوس على طاولة المفاوضات لوقف الحرب في أوكرانيا.

وطالب ستارمر الدول الأوروبية المشاركة في ما يُعرف بـ”تحالف الراغبين” بالموافقة على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتعزيز دفاعات أوكرانيا.

وأبلغ ستارمر القادة الأوروبيين بأنه “يجب علينا الاتفاق على إنجاز المهمة المتعلقة بالأصول السيادية الروسية، وإطلاق العنان لمليارات الدولارات للمساعدة في تمويل الدفاع عن أوكرانيا”.