رئيس الوزراء البريطاني يزور مسجدا ويصدر قرارا لحماية المسلمين (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الخميس، تخصيص 10 ملايين جنيه إسترليني إضافية لتعزيز أمن المجتمعات المسلمة في البلاد، وحماية المساجد والمراكز الإسلامية من جرائم الكراهية.

وجاء هذا الإعلان عقب زيارة ستارمر، مرفوقا بوزيرة الداخلية شبانة محمود إلى مسجد بيسهافن في مقاطعة شرق ساسكس، الذي تعرّض لحريق متعمد مشتبه به مطلع الشهر الجاري، من دون وقوع إصابات، فيما لحقت أضرار بمدخل المسجد وأحد السيارات.

وأكدت الشرطة البريطانية وقتها تتعامل مع الحادث باعتباره جريمة كراهية، مشيرة إلى توقيف ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 34 و42 عامًا، للاشتباه في تورطهم بإشعال الحريق عمدًا بقصد تعريض الأرواح للخطر.

The attack on the Peacehaven mosque was horrific. Britain is a proud and tolerant country. Attacks on any community are attacks on our entire nation. I’ve committed an additional £10 million funding to provide Muslim communities the protection they need and deserve. pic.twitter.com/c0j163JXDq — Keir Starmer (@Keir_Starmer) October 23, 2025

وفي منشور عبر حسابه في منصة “إكس” أكد ستارمر أن بريطانيا بلد فخور ومتسامح، مشددا على أن موقفه واحدا تجاه أي هجمات تمس المجتمع البريطاني، مشيرا إلى أن التمويل الذي أقره “سيوفر للمجتمعات المسلمة الحماية التي تحتاجها وتستحقها لتعيش بسلام وأمان”.

وأضاف أن حكومته ملتزمة بتوفير شوارع أكثر أمانًا للجميع، بما في ذلك حماية أماكن العبادة من أولئك الذين يسعون لتقسيمها بالكراهية والعنف، على حد قوله.