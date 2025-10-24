رام الله.. مستوطنون يضرمون النار بمركبات فلسطينيين ويعتدون على قاطفي الزيتون (فيديو)

تصاعدت اعتداءات المستوطنين في الفترة الأخيرة في الضفة الغربية، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة إحراق مركبات لفلسطينيين في بلدة دير دبوان شرق رام الله، بعد أن أضرم فيها مستوطنون النار.

وأظهر مقطع الفيديو قوات الدفاع المدني تكافح جاهدة للسيطرة على النيران المشتعلة في المركبات.

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” ذكرت أن مستوطنين أقدموا مساء الخميس على سرقة ثمار زيتون، جنوب قرية المغير شمال شرق رام الله، تعود ملكيتها لمواطن من بلدة ترمسعيا المجاورة، كما أقدموا على تخريب عشرات أشجار الزيتون في المنطقة، عبر دعسها بدراجة نارية.

"أنا الجـيش".. مستوطن إسرائيلي يمنع مزارعين فلسطينيين من الوصول لأراضيهم الزراعية في بلدة ترمعسيا شمالي #رام_الله #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/kw1zZfm9BC — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 23, 2025

كما تم تداول مقاطع لمستوطن إسرائيلي يمنع مزارعين فلسطينيين من الوصول لأراضيهم الزراعية في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله.