الأخبار|إسرائيل

رام الله.. مستوطنون يضرمون النار بمركبات فلسطينيين ويعتدون على قاطفي الزيتون (فيديو)

مدة الفيديو 00 دقيقة 15 ثانية 00:15
Published On 24/10/2025

حفظ

تصاعدت اعتداءات المستوطنين في الفترة الأخيرة في الضفة الغربية، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة إحراق مركبات لفلسطينيين في بلدة دير دبوان شرق رام الله، بعد أن أضرم فيها مستوطنون النار.

وأظهر مقطع الفيديو قوات الدفاع المدني تكافح جاهدة للسيطرة على النيران المشتعلة في المركبات.

كانت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” ذكرت أن مستوطنين أقدموا مساء الخميس على سرقة ثمار زيتون، جنوب قرية المغير شمال شرق رام الله، تعود ملكيتها لمواطن من بلدة ترمسعيا المجاورة، كما أقدموا على تخريب عشرات أشجار الزيتون في المنطقة، عبر دعسها بدراجة نارية.

كما تم تداول مقاطع لمستوطن إسرائيلي يمنع مزارعين فلسطينيين من الوصول لأراضيهم الزراعية في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان