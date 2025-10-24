روبيو: نعمل على إنشاء قوة دولية لحفظ الاستقرار في قطاع غزة (فيديو)

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالحفاظ على وقف إطلاق النار بقطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، مع العمل على إنشاء قوة دولية تعمل على حفظ الاستقرار في القطاع.

وأشار روبيو، خلال تفقده مركز التنسيق المدني العسكري المشرف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، بمدينة كريات غات، جنوبي الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن مشاركة الدول في القوة الدولية بقطاع غزة تستلزم تحديد طبيعة ومهام هذه القوة، موضحًا أن جميع الأطراف وافقت على ألا تحكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قطاع غزة أو تشارك في حكمه.

وأضاف “إذا رفضت حماس نزع سلاحها، فسوف يكون ذلك انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار”، مؤكدا أن دولاً عربية وإسلامية وافقت على خطة نزع سلاح حماس، لضمان ألا تشكل تهديداً لإسرائيل.

ضمان حياة أفضل لسكان غزة

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن الاتفاق يصب في مصلحة إسرائيل على المدى الطويل، وأن واشنطن ملتزمة بدعم إسرائيل وضمان عدم تهديدها من المناطق التي توجد فيها حماس حاليًا.

وأضاف “لن يتحقق السلام طالما هناك مناطق تهدد أمن إسرائيل، والجميع يفهم ذلك”.

وأكد روبيو أن الهدف من العملية هو خلق ظروف تسمح لسكان غزة بالعيش في مستقبل أفضل، موضحًا أن مركز التنسيق المدني العسكري يقوم بمهمة تاريخية للحفاظ على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية.

وتابع “نواصل العمل يومياً على الإفراج عن جثامين الرهائن الإسرائيليين ونسعى لضمان صمود وقف إطلاق النار وعدم تكرار أحداث 7 أكتوبر”.

التزام أمريكي كامل بخطة ترامب

وشدد الوزير على أن الولايات المتحدة ملتزمة بخطة الرئيس ترامب بشأن غزة، مؤكدًا أن هذه الخطة هي المرجعية الوحيدة، مع متابعة تنسيق المساعدات الإنسانية وتغطية الإعلامية في غزة لضمان الشفافية والمساءلة.

وقال “المهمة لن تكون سهلة وستكون هناك تقلبات، لكن تم إحراز تقدم كبير في الحفاظ على وقف إطلاق النار”.