شاهد: رجل ينجو بأعجوبة من صخرة ضخمة تدحرجت نحوه

ثوان قليلة كانت تفصل بين الرجل والصخرة التي سقطت قرب المكان الذي وقف فيه (مواقع التواصل)
Published On 24/10/2025
آخر تحديث: 11:15 AM (توقيت مكة)

نجا رجل تركي بأعجوبة بعد أن اندفعت نحوه صخرة ضخمة بسرعة هائلة نتيجة انهيار جبلي شرق البلاد، وفق ما أظهره مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الفيديو الرجل وهو يحاول الهروب من مسار الصخرة التي تدحرجت من أعلى الجبل، قبل أن ينقذ نفسه في اللحظة الأخيرة، فيما ارتطمت الصخرة بالأرض بقوة هائلة في موقع قريب جدا منه.

وعند ارتطامها بالأرض، تصاعدت سحابة كثيفة من الغبار والأنقاض، غطت المكان بالكامل في غضون ثوانٍ.

ولم ترد تفاصيل حول هوية الرجل أو الأضرار التي خلفها الحادث في مدينة تونجلي شرقي الأناضول.

 

المصدر: الجزيرة مباشر

