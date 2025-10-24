شاهد: رجل ينجو بأعجوبة من صخرة ضخمة تدحرجت نحوه
Published On 24/10/2025|
آخر تحديث: 11:15 AM (توقيت مكة)
نجا رجل تركي بأعجوبة بعد أن اندفعت نحوه صخرة ضخمة بسرعة هائلة نتيجة انهيار جبلي شرق البلاد، وفق ما أظهره مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر في الفيديو الرجل وهو يحاول الهروب من مسار الصخرة التي تدحرجت من أعلى الجبل، قبل أن ينقذ نفسه في اللحظة الأخيرة، فيما ارتطمت الصخرة بالأرض بقوة هائلة في موقع قريب جدا منه.
وعند ارتطامها بالأرض، تصاعدت سحابة كثيفة من الغبار والأنقاض، غطت المكان بالكامل في غضون ثوانٍ.
ولم ترد تفاصيل حول هوية الرجل أو الأضرار التي خلفها الحادث في مدينة تونجلي شرقي الأناضول.
رجل ينجو من صخرة ضخمة اندفعت نحوه بسرعة هائلة جراء انهيار جبلي شرق #تركيا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/5UNGPQvYr6
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 24, 2025
المصدر: الجزيرة مباشر