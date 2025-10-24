شاهد: مسيرة إسرائيلية تستهدف جرافة في جنوب لبنان

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرافة في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، بواسطة طائرة مسيرة حربية، وفق ما أفادت به مصادر للجزيرة مباشر.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الضربة أدت إلى اندلاع حريق في الجرافة المستهدفة، بينما يعمل عناصر الدفاع المدني على إخماده.

كما أشارت الوكالة إلى استمرار تحليق طائرة مسيرة معادية على علو منخفض في أجواء المنطقة.

خروقات متواصلة

وكان قصف إسرائيلي، مساء الخميس، على بلدة عربصاليم في قضاء النبطية جنوب لبنان، أسفر عن شهيدين، هما زينب موسى (82 عاما) وماهر يونس (43 عاما)، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجروح، وذلك وفق ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن الغارة استهدفت غرفة في محيط بلدية عربصاليم والمدرسة الابتدائية، مما أدى إلى سقوط الضحايا وتسببت في أضرار مادية بالأبنية والمنشآت المجاورة.

#عاجل 🔸 جيش الدفاع أغار على مستودع أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان 🔸أغار جيش الدفاع على مستودع أسلحة لحزب الله في منطقة النبطية تم استخدامه للدفع بمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل. 🔸يواصل جيش الدفاع محاولاته لاعادة اعمار بنى تحتية إرهابية في انحاء لبنان معرضًا مواطني لبنان للخطر… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 23, 2025

“أهداف عسكرية”

بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه “مستودع أسلحة” تابع لـ(حزب الله) في منطقة النبطية، مدعيا أن الموقع كان يستخدم “لدفع مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل“، ومتهما (حزب الله) باستخدام البنى التحتية المدنية “دروعا بشرية”، وتعريض المواطنين اللبنانيين للخطر، على حد قوله.

وفي أكتوبر 2023، شنت إسرائيل عدوانًا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفًا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل، فإن تل أبيب خرقته أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.