شهيدان وجريحان في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي لبنان (فيديو)

استشهد شخصان في جنوب لبنان، اليوم الجمعة، إثر غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية بصاروخ موجه على طريق بلدة تول.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق بلدة تول، مما أدى إلى اشتعال النيران بالسيارة المستهدفة.

وأصدر مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيانا أعلن فيه أن الغارة على السيارة في بلدة تول قضاء النبطية أدت إلى استشهاد شخصين وإصابة مواطنين اثنين بجروح.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، جرافة في بلدة الخيام بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، بوساطة طائرة مسيّرة حربية، وفق ما أفادت به مصادر للجزيرة مباشر.

تصميم على التحرير

ومن جانبه قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن “الدمار الهائل الذي خلفته الاعتداءات الإسرائيلية في قرى الجنوب يزيدنا تصميما على ضرورة تحرير أراضينا ودعم الجيش وحصر السلاح في يد الدولة”.

ورغم التوصل في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فإن تل أبيب خرقته أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى.