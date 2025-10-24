على ركام منازلهم.. عائلات جباليا تعود متمسكة بالأرض رغم انعدام مقومات الحياة (فيديو)

على ركام منازلهم يعيش الفلسطينيون العائدون إلى مخيم جباليا في قطاع غزة، غير آبهين بكيفية المعيشية لكنهم يوجهون رسائل للاحتلال بأنهم متشبثون بأرضهم رغم انعدام الحياة، ومئات الآلاف من أطنان مخلفات الحرب.

تجولت “كاميرا” الجزيرة مباشر مع أحد المواطنين الذي يعيش مع أسرته على أنقاص البيت المدمر، لتشارك رسالة قوة هذه العائلة وصمودها التي أبت أن تكمل حياتها داخل خيمة، وعادت لتعمّر ما دمره الاحتلال.

وقال المواطن الفلسطيني: “الحمد لله تعيش أسرتي المكونة من 12 فردا داخل هذه الغرفة، وما إن عدت إلى هنا بدأت بالبحث عن ابني البالغ من العمر 19 عاما وما زال جثمانه تحت أنقاض هذا المنزل لكنني لم أجده، ولكني راض بقضاء الله”.

واستعرض منزله وكيف تمكن من تنظيف جزء فيه حتى تعيش الأسرة، إذ قام باستخدام بطاطين مهترئة لسد الفتحات وللحفاظ على خصوصية العائلة، مضيفا: “استشهد زوج أختي وكذلك زوج ابنتي وتعيشا معي بصحبة أطفالهما داخل هذا المنزل المهدم”.

ودعا الجهات المسؤولة إلى سرعة إعمار مخيم جباليا وتزويده بمقومات الحياة الأساسية كالمياه الصالحة للشرب وإزالة الركام الذي يسد الطرقات.