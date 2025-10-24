بعد دفنهم في المنازل والطرقات.. نقل عشرات الجثامين من شهداء عائلة شحيبر إلى مدافن عامة بغزة (فيديو)

بدأت فرق الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الجمعة، عملية نقل واسعة لجثامين شهداء عائلة شحيبر من مقبرة عشوائية غرب حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، إلى مقابر عامة.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو سنتين من المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلة في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، التي أسفرت عن استشهاد نحو 120 فردا من العائلة، دفن معظمهم في ظروف استثنائية بسبب القصف وانهيار الخدمات داخل القطاع.

ونقلت الفرق المختصة حتى الآن قرابة 80 جثمانا من مكان دفنهم المؤقت، حيث تعذر على الأهالي حينها دفن ذويهم في المقابر المعروفة بسبب الحالة الأمنية، فلجأ بعضهم لدفن الشهداء داخل المنازل أو في الطرقات، بينما دفن آخرون داخل الحي بصورة جماعية.

وأكدت مصادر الدفاع المدني أن العملية تأتي تقديرا لحرمة الشهداء وظروف عائلاتهم، وسعيا لإعادة دفنهم في قبور لائقة تحفظ مكانتهم الإنسانية.