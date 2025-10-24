قوات الاحتلال تقتحم مناطق في الضفة الغربية وتعتقل عددا من الفلسطينيين (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين فلسطينيين في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل بالضفة الغربية، وفق ما أفادت به مصادر للجزيرة مباشر.

وأظهرت لقطات متداولة انتشار عدد من الآليات والجنود الإسرائيليين في المنطقة.

اعتقالات واقتحامات

وفي سياق متصل بحملة الاعتقالات، أظهر مقطع فيديو متداول اعتقال شاب فلسطيني آخر بعد اقتحام القوات الإسرائيلية لمنطقة الواد في بلدة ارتاح بمحافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وفي قرية تل، غرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً بعد مداهمة منزله خلال اقتحامها القرية.

كما نفذت قوات الاحتلال مداهمات واقتحامات في بلدة عناتا شمالي القدس، وأطلقت قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين.

وذكرت مصادر للجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضاً مخيم الجلزون شمال رام الله.

وبالتزامن مع هذه الاقتحامات، تواصلت اعتداءات المستوطنين، إذ أفادت المصادر بأن مجموعة من المستوطنين هاجموا الأهالي في خربة الطوبا بمسافر يطا جنوب الخليل.