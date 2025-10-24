لقطات مؤلمة.. رجل يشعل النار في روضة أطفال ويلوذ بالفرار (شاهد)

وثّقت كاميرات المراقبة حادثة صادمة في ولاية جورجيا الأمريكية، حيث أقدم رجل على إشعال النار في روضة أطفال، في حادثة أثارت صدمة واسعة.

وأظهرت التسجيلات الرجل وهو يسكب سائلاً على الأرضية بينما تلتهم النيران المبنى وتتسلق جدرانه، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

لقطات مؤلمة

وقالت كيشا أرتشر، مالكة أكاديمية “ستار كيدز 2″، إن لقطات كاميرات المراقبة مؤلمة للغاية، مشيرة إلى أن الحضانة كان من المقرر افتتاحها الأسبوع المقبل.

وأضافت أن المبنى تعرض للتخريب مرتين خلال 8 أشهر، بما في ذلك هجوم سابق في فبراير/شباط الماضي.

وأشار مكتب قائد إطفاء مقاطعة روكديل، إلى أن الشرطة لم تتمكن بعد من القبض على أي شخص، فيما يواصل المحققون عملهم لتحديد دوافع الحادث والكشف عن أي معلومات إضافية حول المتورطين.