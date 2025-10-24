مسن فلسطيني يرفض مليوني دولار من الاحتلال مقابل بيع أرضه في الخليل (فيديو)
Published On 24/10/2025
كشف مسن فلسطيني للجزيرة مباشر أنه رفض مليوني دولار من سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل بيع أرضه في بلدة بيت أمر بالخليل جنوبي الضفة الغربية.
وقال زهير بريغيث، الذي يقطن في منطقة محاذية لمستوطنات، للجزيرة مباشر: “قبل تجريفهم للأراضي، قالوا لي إن ’تماشيت‘ مع ما يفعلونه بالإضافة لمليوني دولار لن يعتدوا عليّ وسيمنحوني بدل العام عامين لترتيب أوضاعي”.
وأوضح للجزيرة مباشر سبب رفضه، قائلا بحرقة: “لا نرغب بعروضهم، أخذنا الأراضي من أجدادنا الذين تمسكوا بها وشقوا في زراعتها، لذا يجب أن نتمسك بها أكثر”.
وختم: “الذي يتوفى له شخص لن ينساه أبدا، لكن إذا خسرت أرضك فستخسر قطعة من قلبك.. تخيل أن ترى جرافات إسرائيلية تخرب أرضك، سيتقطع قلبك”.
المصدر: الجزيرة مباشر