مهندس في مايكروسوفت يستقيل احتجاجا على “تورط” الشركة في حرب غزة (شاهد)

أقدم مهندس برمجيات في شركة مايكروسوفت على الاستقالة من عمله في الشركة المرموقة بعد 9 سنوات من العمل، احتجاجًا على ما اعتبره بتورط الشركة في “الإبادة الجماعية في غزة” وفي “نظام الفصل العنصري المستمر الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين”.

وأوضح المهندس زيل إيزاد، الذي عمل في مكتب الشركة بدبلن في أيرلندا، في حديث للجزيرة مباشر، إن قراره جاء بعدما تأكد من أن مايكروسوفت تقدم خدمات حوسبة سحابية وتقنيات ذكاء اصطناعي للحكومة والجيش الإسرائيليين، تُستخدم في تنفيذ عمليات عسكرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد أن الشركة توفر مئات الاشتراكات التقنية للجهات العسكرية والحكومية الإسرائيلية، من بينها وحدات في الجيش مثل مام-رام والوحدة 8200 والوحدة 81 وسلاح الجو الإسرائيلي ووحدة أوفيك، إضافة إلى استضافة تطبيقات حكومية على منصتها السحابية “أزور”، منها تطبيق “المنسق” الذي يُستخدم ضمن منظومة السيطرة الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وأضاف إيزاد أنه لم يعد قادرًا على العمل في شركة يرى أنها تسهم في حرمان العائلات الفلسطينية من حقها في الأمان، معتبرًا أن على العاملين في قطاع التكنولوجيا أن يرفعوا أصواتهم ضد الشركات التي توفر أدوات تُستخدم في القتل والانتهاكات.

مراجعة داخلية

وفي وقت سابق، أعلنت مايكروسوفت أنها علّقت بعض الخدمات التي كانت تقدمها لوحدة تابعة للجيش الإسرائيلي بعد مراجعة داخلية، قالت إنها أظهرت مؤشرات على استخدام تقنياتها في نظام مراقبة للاتصالات الفلسطينية.

وجاء القرار بعد تحقيق مشترك نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية وعدة وسائل إعلام في أغسطس/آب الماضي، كشف أن وكالة عسكرية إسرائيلية استخدمت منصة “أزور” لتخزين كميات كبيرة من تسجيلات المكالمات الهاتفية من الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.

ورأى إيزاد أن هذه الخطوة “محدودة وغير كافية”، مشيرًا إلى أن على مايكروسوفت أن تُنهي جميع عقودها مع الجيش والحكومة الإسرائيليين، لا أن تكتفي بتعليق بعضها.

حراك داخل شركات التكنولوجيا

وشهدت شركات التكنولوجيا الكبرى، وبينها مايكروسوفت وغوغل وأمازون، خلال العامين الماضيين حراكًا متناميًا بين الموظفين المطالبين بوقف التعاون مع الكيانات الإسرائيلية المتورطة في الانتهاكات ضد الفلسطينيين.

وقال إيزاد إن الحملات التي يقودها العاملون داخل هذه الشركات، مثل “لا لأزور للفصل العنصري” و “لا للتكنولوجيا في خدمة الفصل العنصري”، أصبحت أكثر تنظيمًا وتأثيرًا، وإن الضغط الداخلي بدأ يغيّر سياسات بعض الشركات تجاه هذه القضايا.

وفي الأسبوع الماضي، نظمت مجموعتا “تقنياتكم تقتلهم” و”لا لأزور للفصل العنصري” وقفة تضامنية أمام مقر مايكروسوفت في دبلن دعمًا لإيزاد وتقديرًا لموقفه، ورفضًا لتورط شركات التكنولوجيا في دعم آلة الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

موقف أخلاقي

وأكد إيزاد أن استقالته جاءت من منطلق أخلاقي ومسؤولية شخصية تجاه ضحايا العدوان على غزة، داعيًا العاملين في قطاع التكنولوجيا إلى رفع أصواتهم والمطالبة بوقف تزويد الجيش الإسرائيلي بالتقنيات المستخدمة في الحرب، والانضمام إلى الحملات التي ترفض تورط شركات التكنولوجيا في دعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.