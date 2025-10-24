نيويورك تايمز: الولايات المتحدة تستخدم مسيّرات فوق غزة لمراقبة وقف إطلاق النار

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير نشرته الجمعة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن الجيش الأمريكي بدأ في تشغيل طائرات استطلاع مسيّرة فوق قطاع غزة في الأيام الأخيرة لضمان التزام كل من إسرائيل وحماس باتفاق وقف إطلاق النار.

ونقلت الصحيفة عن اثنين من المسؤولين العسكريين الإسرائيليين ومسؤول عسكري أمريكي، تحدثوا لها بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أن الطائرات المسيّرة تستخدم لمراقبة الأنشطة على الأرض في قطاع غزة، وبموافقة إسرائيل.

وأضاف المسؤولون الثلاثة أن مهام الرقابة التي تقوم بها المسيّرات، “تهدف لدعم مركز التنسيق المدني العسكري في جنوب إسرائيل، الذي أنشأته القيادة المركزية للجيش الأمريكي الأسبوع الماضي، وذلك جزئيا لمراقبة وقف إطلاق النار”.

وأوضحت الصحيفة أن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر في وقت سابق من هذا الشهر، “تعرض لضغوط بسبب تفجر العنف في غزة مؤخرا والتوتر المستمر بشأن تبادل رفات الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين”.

“فهم مستقل لما يحدث في غزة”

وأشارت الصحيفة إلى أن “الجيش الأمريكي سبق أن أطلق طائرات مسيّرة فوق غزة للمساعدة في تحديد مكان الرهائن”، غير أن جهوده الاستطلاعية الأخيرة تشير إلى أن “المسؤولين الأمريكيين يريدون أن يكون لديهم فهمهم الخاص، بشكل مستقل عن إسرائيل، لما يحدث داخل القطاع”.

وأوضحت الصحيفة أنه بعد زيارة ترامب لإسرائيل الأسبوع الماضي، قام جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي ووزير الخارجية ماركو روبيو بزيارة إسرائيل لدعم اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الصحيفة إن عددا من المسؤولين في إدارة ترامب، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، أوضحوا أن “هناك قلقا داخل الإدارة من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يلغي الاتفاق”.

وقام روبيو بجولة في مركز التنسيق المدني العسكري الجديد، الذي يضم حوالي 200 عسكري أمريكي وقال مخاطبا الجنود الأمريكيين “سوف تكون هناك تقلبات، ولكن أعتقد أن لدينا الكثير من الأسباب للتفاؤل بشأن التقدم الذي يتم إحرازه”.