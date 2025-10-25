إسرائيل تعلن اغتيال “قائد في قوة الرضوان” التابعة لحزب الله

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه شن غارة استهدفت منطقة جبشيت في جنوب لبنان، أسفرت عن قتل زين العابدين حسين فتوني، الذي وصفه الجيش بأنه أحد القادة الميدانيين في وحدة مضادة للدبابات بكتيبة قوة الرضوان التابعة لحزب الله.

وأضاف الجيش في بيان أن فتوني كان “يشارك في جهود إعادة بناء البنية التحتية العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان”، وأن أنشطته “تُعَد انتهاكا للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان”.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخص وإصابة آخر جراء غارة نفذتها طائرة مسيَّرة إسرائيلية، استهدفت سيارة على طريق “حاروف – جبشيت” في قضاء النبطية بجنوبي لبنان، في ما يُعَد خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله.

وذكرت الوزارة في بيان أن “غارة شنها العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة حاروف قضاء النبطية، أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح”.

وفي السياق ذاته، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن طائرة مسيَّرة إسرائيلية نفذت، ظهر السبت، غارة استهدفت سيارة في محيط المدرسة الابتدائية في حاروف على طريق “حاروف – جبشيت”، دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

وأشارت الوكالة كذلك إلى أن الأجواء الجنوبية في القطاع الغربي تشهد تحليقا كثيفا لطائرات مسيَّرة إسرائيلية فوق مدينة صور على علو منخفض، وصولا إلى أجواء القاسمية وأبو الأسود شمال صور.