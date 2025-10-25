“الحليف المجهول”.. صديق لترامب يتبرع بـ130 مليون دولار لتغطية رواتب الجيش الأمريكي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” أنها ستستخدم تبرعاً بقيمة 130 مليون دولار قدمه “حليف مجهول” للرئيس دونالد ترامب لتغطية رواتب أفراد الخدمة العسكرية خلال الإغلاق الحكومي الفيدرالي الحالي.

وكشف ترامب، الخميس، أن متبرعاً ثرياً من القطاع الخاص وصفه بـ”صديق” قدم هذا المبلغ للحكومة الأمريكية لتغطية أي نقص في رواتب العسكريين بسبب الإغلاق.

وقال شون بارنيل، كبير المتحدثين باسم البنتاغون، لشبكة “سي إن إن”، إن الوزارة تخطط لاستخدام الأموال لتغطية الرواتب والمزايا، مؤكداً أن التبرع قُبِل بموجب سلطة قبول الهدايا العامة التابعة للبنتاغون.

وأضاف بارنيل أن التبرع مُخصص حصراً لتغطية تكاليف رواتب ومزايا أفراد الخدمة، موضحاً أن هذه الأموال ستساعد على سداد مستحقات الموظفين خلال فترة توقف التمويل الحكومي.

New: The Pentagon confirms to CNN it will funnel $130M from an anonymous Trump ally toward military pay — a striking departure from government procedure that raises questions about its legality and the donor's identity and interestshttps://t.co/Wuuw1JxH1f — Adam Cancryn (@adamcancryn) October 24, 2025

تحفظات وانتقادات

من جانبه، أعرب كريس كونز، رئيس لجنة ميزانية الدفاع في مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، عن تحفظه على التبرع، قائلاً إن “استخدام تبرعات مجهولة المصدر لتمويل جيشنا يثير تساؤلات مقلقة حول ما إذا كان جنودنا عرضة لخطر أن تُشترى ولاءاتهم أو تُدفع رواتبهم من قبل قوى أجنبية”.

وبدورهم، أكد مسؤولون في البيت الأبيض أن تكلفة المدفوعات العسكرية في النصف الأول من أكتوبر/تشرين الأول، بلغت نحو 6.5 مليارات دولار، بينما أوضح تود هاريسون، محلل ميزانية الدفاع في معهد “أميركان إنتربرايز”، أن التبرع سيغطي نحو ثلث أجر يوم واحد للجيش.

وبدأ الإغلاق الحكومي الفيدرالي في 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بعد فشل الكونغرس في إقرار مشروع ميزانية مؤقتة قبل بدء السنة المالية الجديدة.

وبحسب القوانين الأمريكية، يؤدي عدم اعتماد ميزانية سنوية أو مؤقتة، إلى تعليق أنشطة المؤسسات الفيدرالية، ما يعني توقف معظم أعمال الحكومة حتى إصدار قانون يضمن تمويلها.