الدفاع المدني بغزة: 60% من معداتنا مدمرة.. وهناك 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض (شاهد)

قال مدير الدفاع المدني في خان يونس، العقيد يامن سليمان، إن الاحتلال الإسرائيلي رفض إدخال أي معدات أو آليات حتى لأغراض البحث عن جثامين الأسرى الإسرائيليين، مما يزيد من صعوبة التعامل مع مواقع الاستهداف.

وأوضح سليمان، في تصريحات للجزيرة مباشر، أن أغلب الطرق مدمرة داخل قطاع غزة، ما يمنع الوصول إلى مناطق الانفجارات، مشيرا إلى أن 60% من مقدرات الدفاع المدني مدمرة بالكامل.

وأضاف بأن حجم الدمار هائل، وأنهم بحاجة إلى فرق متخصصة ومعدات غير متاحة حاليا لاستخراج جثامين الشهداء، مؤكدا وجود أكثر من 10 آلاف مفقود تحت الأنقاض، وأنهم يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إليهم بسبب نقص المعدات والآليات.

ويأتي ذلك وسط دمار هائل خلفته حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت لعامين، إذ قدر المكتب الإعلامي الحكومي هذا الدمار بنحو 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع، فيما تشير تقديرات أممية إلى أن تكلفة إعادة إعمار القطاع تبلغ 70 مليار دولار.