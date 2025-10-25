الفاشر تشتعل فجراً.. معارك ضارية بين الجيش والدعم السريع (شاهد)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر، باندلاع اشتباكات عنيفة، فجر اليوم السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

وذكرت المصادر أن المعارك تدور في عدة محاور داخل المدينة، وسط تصاعد كثيف لأعمدة الدخان واستمرار أصوات القصف والرصاص حتى اللحظة، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

وتُعدّ مدينة الفاشر مركزاً أساسياً للعمليات الإنسانية في ولايات دارفور الخمس، وخضعت منذ 10 مايو/أيار 2024 لحصارٍ تفرضه قوات الدعم السريع، وسط تحذيراتٍ دولية من تداعياتٍ كارثية على المدنيين.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و “الدعم السريع” في 15 إبريل/نيسان 2023، قُتل نحو 20 ألف شخص وتشرد أكثر من 15 مليوناً بين نازحٍ ولاجئ، وفقاً لتقارير أممية ومحلية، في حين قدّرت دراسة أعدّتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.