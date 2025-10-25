سورة الفاتحة كشفته.. متطرف بريطاني يدّعي أنه مسلم لمحاولة دخول المسجد الأقصى (فيديو)

حاول الناشط البريطاني المعروف بخطابه اليميني المتطرف والمعادي للإسلام، تومي روبنسون، الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة مدعيًا أنه مسلم.

وظهرت لقطات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لروبنسون، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسيلي-لينون، برفقة آفي يمني، اليميني الأسترالي-الإسرائيلي، واليوتيوبر التركي الأصل رضوان أيدمير.

وعند بوابة الدخول، طالبه أحد أفراد الأمن الفلسطينيين بإبراز هويته، فادعى روبنسون قائلاً: “نعم، أنا مسلم”.

وطلب منه الحارس تلاوة سورة الفاتحة لإثبات ادعائه، إلا أن روبنسون عجز عن ذلك، فتدخل أيدمير المرافق له وتلا السورة بالعربية. وعلى إثر ذلك، سمح الحارس لأيدمير بالدخول بينما منع روبنسون من الدخول.

واعترض روبنسون على القرار وزعم أن أيدمير “شيخه”، لكن الحارس أكد أن المسجد مفتوح للمسلمين فقط، وطالبهم بالتوقف عن التصوير.

⚡️🇬🇧🇵🇸JUST IN: British Islamophobe Tommy Robinson tried to enter Al-Aqsa Mosque with a former Israeli politician by pretending to be Muslim. This is a campaign to smear Palestinian Muslims and falsely claim that Israel allows freedom of worship, even though Al-Aqsa is an… pic.twitter.com/7Rs5Wug246 — Suppressed News. (@SuppressedNws1) October 24, 2025

وسعى روبنسون وفريقه لعرض الحادثة على أنها منع من دخول المسجد، فيما أكدت إدارة الأوقاف الإسلامية أن المسجد الأقصى مغلق أمام الزوار غير المسلمين، وأن الصلاة فيه مقصورة على المسلمين فقط.

وشهدت زيارة روبنسون لإسرائيل لقاءات مع عدد من الشخصيات اليمينية المتطرفة، حيث أدلى بتصريحات مؤيدة للهجمات على غزة واستخدم عبارات معادية للعرب، مما أثار موجة من الغضب والاستنكار على منصات التواصل الاجتماعي بين المسلمين البريطانيين وبعض المجموعات اليهودية.