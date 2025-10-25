باريس تشهد مظاهرة في مطار شارل ديغول تطالب بوقف تسليح إسرائيل (فيديو)

شهد مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، مظاهرة نظمها نشطاء ومتضامنون مع الشعب الفلسطيني، رفعوا خلالها شعارات تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

وردد المشاركون هتافات تدعو إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ووقف الدعم العسكري للاحتلال، مؤكدين مسؤولية المجتمع الدولي عن حماية المدنيين وفرض حظر على توريد السلاح المستخدم في الحرب.

ورغم تأكيد الحكومة الفرنسية أنها لا تصدر أسلحة تستخدم في غزة، إلا أنها ترفض الكشف عن تفاصيل شحناتها، كما ترفض فرض حظر شامل على بيع الأسلحة لإسرائيل، وبلغت صادراتها العسكرية إلى إسرائيل 16.1 مليون يورو عام 2024.

وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن جرائم محتملة ضد الإنسانية ترتكب في غزة، مما قد يعرض الأفراد والشركات المشاركة في الدعم العسكري لإسرائيل للملاحقة القضائية الدولية.