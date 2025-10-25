جرائم تلاحق الاحتلال.. رعب وجثث متناثرة في بيت لاهيا (فيديو)

رصد مراسل “الجزيرة مباشر” مشاهد صادمة في بيت لاهيا، عقب قيام الاحتلال الإسرائيلي بتجريف مقبرة المدينة قبل انسحابه، تاركًا خلفه جثثًا متحللة وبقايا رفات الشهداء في المنطقة.

وأفاد أحد المواطنين أنه عاد إلى المنطقة بعد وقف إطلاق النار، فصُدم برؤية سور المقبرة مهدومًا، وانتشار جثث الشهداء مرمية في بيته المهدم المجاور للمقبرة.

وتعرف المواطن على جثة أحد الأشخاص المدعو فاضل البراوي، كما أشار إلى وجود جثة أخرى تعود لصهره.

جولة مراسل “الجزيرة مباشر” كشفت الجانب اللاإنساني والوحشي للعملية، الذي تعجز الكلمات عن وصفه.

وقال مواطن آخر باكيًا إنه جاء لليوم السادس على التوالي خصيصًا للبحث عن ولديه المدفونين في المقبرة، لكنه لم يجدهما بعد عملية التجريف.

وأضاف أنه يدفع يوميًا 600 شيكل مقابل التنقل من رفح إلى مقبرة بيت لاهيا، وكل ما يحلم به الآن هو العثور على جثتيهما ليتمكن من تكريمهما بدفن لائق يحفظ كرامتهما.